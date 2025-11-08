¡La cuenta regresiva comenzó! Latin Grammy 2025: Todo lo que hay que saber

¡Faltan solo días para los Latin Grammy 2025! La ceremonia se efectuará el próximo jueves, 13 de noviembre, y todo el talento latino se reunirá para celebrar la diversidad y los ritmos que identifican a la región.

En la 26.ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación, Bad Bunny es el artista más nominado gracias a su disco ‘Debí Tirar Más Fotos’. Sin embargo, también se espera la presencia de otros importantes artistas latinoamericanos como lo son Karol G, Rauw Alejandro, Natalia Lafourcade, Carin León y nuevos talentos como los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso.

En esta guía, realizada por La Opinión, te contamos todos los detalles que debes tener en cuenta para esta ceremonia, la más importante para la música latina.

¿Fecha y hora de los Latin Grammy 2025?

Los Latin Grammy 2025 se efectuarán este jueves, 13 de noviembre. De acuerdo a la cadena productora Televisa/Univision se transmitirá en el siguiente horario: 8 p.m. ET / 5 p.m. PT (7 p.m. CT).

Mientras que una hora iniciará la alfombra roja, es decir, a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT.

¿Dónde serán los Latin Grammy 2025?

Los Latin Grammy vuelven a la capital del entretenimiento mundial y se transmitirán desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Se trata de la 15a ocasión que los premios ocurren en Las Vegas.

El año pasado, la ceremonia se llevó a cabo en Miami en el Kaseya Center. Mientras que en el 2023, la celebración más grande de la música latina se efectuó en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) en Sevilla, España.

¿Quiénes serán los presentadores de los Latin Grammy 2025?

La Academia de la Grabación Latina informó que para esta edición, la conducción principal correrá por parte del cantante colombiano, Maluma y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez.

Además, se unen como presentadores: Kanny García, Tiago Iorc, Silvestre Dangond, Yami Safdie, Lenny Távarez, Lupita Infante, Ángeles Toledano, Ela Minus, entre otros.

¿Qué artistas actuarán en Los Latin Grammy 2025?

Entre los artistas confirmados que actuarán en la ceremonia están: Akapellah, Andrés Cepeda, João Gomes, Jesse & Joy, Jota.Pê, Judeline, Leiva, Julia Mestre, Mestrinho, Fito Páez, Vivir Quintana y Trueno.

A este grupo también se les une otros importantes artistas como: Bad Bunny, Karol G, Elena Rose, Joaquina, Grupo Frontera, Aitana, Morat, Carín León, Nathy Peluso, Christian Nodal, Pepe Aguilar, Alejandro Sanz, Ivan Cornejo, Marco Antonio Solís y Los Tigres del Norte.

¿Quiénes son los artistas más nominados?

Bad Bunny es el artista más nominado de la edición con un total de 12 menciones. De cerca, le siguen el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el productor Edgar Barrera con 10 nominaciones.

¿Qué sorpresas se puede esperar de la ceremonia?

Este año, Raphael será reconocido como ‘Persona del Año’, este galardón se le entrega a los artistas latinos, cuya trayectoria es larga e intachable.

Además, en esta edición la Academia añadió dos nuevas categorías: ‘Mejor Música para Medios Visuales’, la cual premia aquellas canciones que forman parte de películas, series, documentales, videojuegos y otros medios.

La otra nueva categoría es ‘Mejor Canción de Raíces’, de acuerdo a la información divulgada, la misma premiará a los temas vocales o instrumentales que reflejen las tradiciones de grupos o comunidades, especialmente hispano-americanas, en idioma portugués, español o dialectos indígenas.

Con el más reciente disco de Rosalía, ‘Lux’, también se pudiera esperar una aparición sorpresa de la artista catalana.

