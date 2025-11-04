Bad Bunny, Karol G, El Buki y más cantarán en los Latin Grammy 2025

El próximo jueves 13 de noviembre se llevará a cabo una edición más de los Latin Grammy, la cual tendrá como sede la MGM Grand Arena de Las Vegas, en Nevada.

La entrega de premios, que reúne a lo mejor de la música hispana, ha ido poco a poco compartiendo los talentos que formarán parte de la gran noche, pues en días anteriores ya había revelado que Maluma sería uno de los animadores.

La 26ava entrega de los Latin Grammy, tal y como se dio a conocer este mismo martes, contará con la presencia de varios intérpretes que pondrán a bailar a los asistentes a la gala, así como a los televidentes con algunos de sus más grandes éxitos.

Entre los artistas que fueron confirmados este martes se encuentran Bad Bunny, Karol G, El Buki, Fuerza Regida, CA7RIEL & Paco Amoroso y Chuwi.

“La Academia Latina de la Grabación® anunció actuaciones adicionales para la 26.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®. La lista incluye a los actuales nominados Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, KAROL G y Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida). También se presentarán Chuwi, Fuerza Regida y el cinco veces ganador del Latin GRAMMY®, Marco Antonio Solís”, informó la entrega de premios por medio de un comunicado.

Los cantantes anunciados este martes se suman a los que ya había adelantado la entrega de premios haces unos días y quienes, al igual que ellos, harán vibrar el escenario.

“Además de las recientes revelaciones en los Latin Grammy 2025 también estarán Pepe Aguilar, Aitana, Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Joaquina, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz, Kacey Musgraves, Carlos Santana y Raphael, quien, además, será Persona del Año 2025”, se lee en otro fragmento del comunicado difundido.

La entrega se transmitirá a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos, a partir de las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Centro), precedida por una antesala de una hora que comienza a las 7 p.m. ET/PT (6 p.m. Centro).

