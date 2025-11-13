¡Entérate de los ganadores más importantes de los Latin Grammy 2025!

Los Latin Grammy 2025 se celebraron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y diferentes artistas desfilaron por la alfombra roja como Karol G, Gloria Estefan, Nathy Peluso, Maluma, Fito Páez, Alejandro Sanz y otros.

En esta edición, Bad Bunny era el artista más nominado y también se convirtió en uno de los protagonistas de la edición, ganando los premios más importantes de la noche. Además de eso, también hizo una presentación impecable cantando’ WELTiTA’ con los Chuwi.

Otros ganadores fueron el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el productor Edgar Barrera, uno de los más populares e importantes de la música latina.

Por primera vez, la Academia sumó dos nuevas categorías: ‘Mejor Canción de Raíces‘, cuyo premio recayó en Luis Enrique y C4 Trío, la segunda categoría es ‘Mejor Música para Medios Visuales‘, premio que fue dado a la banda sonora de ‘Cien años de soledad’, serie original de Netflix.

Ahora, ¡conoce la lista completa de ganadores de los Latin Grammy!

Canción del Año

BAILE INoLVIDABLE – Bad Bunny

Bogotá – Andrés Cepeda

Cancionera – Natalia Lafourcade

DtMF – Bad Bunny

El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

Otra Noche De Llorar – Mon Laferte

Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G (GANADORA)

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Veludo Marrom – Liniker, songwriter

Álbum Año

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny (GANADOR)

Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso

Raíces – Gloria Estefan

Puñito De Yocahú – Vicente García

Al romper la burbuja – Joaquina

Cancionera – Natalia Lafourcade

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Caju – Liniker

En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Edgar Barrera se llevó tres Latin Grammy por ‘Mejor Canción Tropical’ “Si Antes Te Hubiera Conocido’, Canción del Año y también se convirtió en el Compositor del Año.

Crédito: AP Photo/John Locher.

Grabación del Año

Baile Inolvidable – Bad Bunny

DtMF – Bad Bunny

El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lara – Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado – Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória

Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz (GANADORA)

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz (GANADOR)

Cuarto Azul – Aitana

Palacio – Elsa y Elmar

Al Romper La Burbuja – Joaquina

En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose

Mejor Artista Nuevo

Paloma Morphy (GANADORA)

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Sued Nunes

Ruzzi

Paloma Morphy se convirtió en la ganadora en la cateogía de ‘Mejor Artista Nuevo’.

Crédito: AP Photo/John Locher.

Mejor Canción Pop

El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADORA)

Bogotá – Andrés Cepeda

Querida Yo – Yami Safdie & Camilo

Soltera – Shakira

Te Quiero – Nicole Zignago

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Veneka – Rawayana Featuring Akapellah (GANADORA)

Orión (Sistek Remix) – Boza, Elena Rose & Sistek

Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu

QQQQ – Ela Minus

Rulay En Dubai (Extended) – (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)

Mejor Álbum Pop Tradicional

Bogotá – Andrés Cepeda (GANADOR)

Cursi – Zoe Gotusso

Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall – Natalia Lafourcade

Después De Los 30 – Raquel Sofía

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

DtMF – Bad Bunny (GANADOR)

Capaz (Merengueton) – Alleh, Yorghaki

De Maravisha – Tokischa Featuring Nathy Peluso

La Plena W Sound 05 – W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

Roma – Jay Wheeler

Mejor Interpretación Reggaeton



Voy A Llevarte Pa PR – Bad Bunny (GANADOR)

Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

Dile A Él – Nicky Jam

Brillar – Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro – Yandel Featuring Tego Calderón

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny (GANADOR)

Underwater – Fariana

Naiki – Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) – Papatinho

Elyte – Yandel

Mejor Canción Urbana

DtMF – Bad Bunny (GANADOR)

Cosas Pendientes – Maluma

En La City – Trueno & Young Miko

LA MuDANZA – Bad Bunny

Xq Eres Así – Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal (GANADOR)

Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar

Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles

Mejor Canción Tropical

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G (GANADORA)

Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa

Cariñito – Techy Fatule

La Foto – Luis Enrique

Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades

Venga Lo Que Venga – Fonseca, Rawayana

Mejor Canción Alternativa

# Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)

El Ritmo – Bandalos Chinos

Joropo – Judeline

Siento Que Merezco Más – Latin Mafia

(Sola) – Paloma Morphy

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Fresh – Trueno (GANADOR)

El Favorito De Mami – Big Soto Featuring Eladio Carrion

Parriba – Akapellah Featuring Trueno

Sudor Y Tinta – J Noa & Vakero

Thc – Arcángel

Mejor Álbum de Pop/Rock

Ya Es Mañana – Morat (GANADOR)

Vándalos – Bandalos Chinos

Malhablado – Diamante Eléctrico

Malcriado – Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín

R – RENEE

Morat se llevó el Latin Grammy gracias a su disco ‘Ya Es Mañana’.

Crédito: AP Photo/John Locher.

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Raíces – Gloria Estefan (GANADOR)

Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 – Malena Burke & Meme Solis

Caminando Piango Piango – Orquesta Failde

