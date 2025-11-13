¡Entérate de los ganadores más importantes de los Latin Grammy 2025!
Bad Bunny tenía 12 nominaciones en esta edición y resultó ser el mayor ganador de la noche, esto debido a la popularidad de su disco ‘Debí Tirar Más Fotos’
Los Latin Grammy 2025 se celebraron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y diferentes artistas desfilaron por la alfombra roja como Karol G, Gloria Estefan, Nathy Peluso, Maluma, Fito Páez, Alejandro Sanz y otros.
En esta edición, Bad Bunny era el artista más nominado y también se convirtió en uno de los protagonistas de la edición, ganando los premios más importantes de la noche. Además de eso, también hizo una presentación impecable cantando’ WELTiTA’ con los Chuwi.
Otros ganadores fueron el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el productor Edgar Barrera, uno de los más populares e importantes de la música latina.
Por primera vez, la Academia sumó dos nuevas categorías: ‘Mejor Canción de Raíces‘, cuyo premio recayó en Luis Enrique y C4 Trío, la segunda categoría es ‘Mejor Música para Medios Visuales‘, premio que fue dado a la banda sonora de ‘Cien años de soledad’, serie original de Netflix.
Ahora, ¡conoce la lista completa de ganadores de los Latin Grammy!
Canción del Año
- BAILE INoLVIDABLE – Bad Bunny
- Bogotá – Andrés Cepeda
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- DtMF – Bad Bunny
- El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Otra Noche De Llorar – Mon Laferte
- Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz
- Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G (GANADORA)
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Veludo Marrom – Liniker, songwriter
Álbum Año
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny (GANADOR)
- Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Raíces – Gloria Estefan
- Puñito De Yocahú – Vicente García
- Al romper la burbuja – Joaquina
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Caju – Liniker
- En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Grabación del Año
- Baile Inolvidable – Bad Bunny
- DtMF – Bad Bunny
- El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lara – Zoe Gotusso
- Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado – Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória
- Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz (GANADORA)
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz (GANADOR)
- Cuarto Azul – Aitana
- Palacio – Elsa y Elmar
- Al Romper La Burbuja – Joaquina
- En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose
Mejor Artista Nuevo
- Paloma Morphy (GANADORA)
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Sued Nunes
- Ruzzi
Mejor Canción Pop
- El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADORA)
- Bogotá – Andrés Cepeda
- Querida Yo – Yami Safdie & Camilo
- Soltera – Shakira
- Te Quiero – Nicole Zignago
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
- Veneka – Rawayana Featuring Akapellah (GANADORA)
- Orión (Sistek Remix) – Boza, Elena Rose & Sistek
- Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu
- QQQQ – Ela Minus
- Rulay En Dubai (Extended) – (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Bogotá – Andrés Cepeda (GANADOR)
- Cursi – Zoe Gotusso
- Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall – Natalia Lafourcade
- Después De Los 30 – Raquel Sofía
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
- DtMF – Bad Bunny (GANADOR)
- Capaz (Merengueton) – Alleh, Yorghaki
- De Maravisha – Tokischa Featuring Nathy Peluso
- La Plena W Sound 05 – W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
- Roma – Jay Wheeler
Mejor Interpretación Reggaeton
- Voy A Llevarte Pa PR – Bad Bunny (GANADOR)
- Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
- Dile A Él – Nicky Jam
- Brillar – Lenny Tavárez
- Reggaeton Malandro – Yandel Featuring Tego Calderón
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBí TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny (GANADOR)
- Underwater – Fariana
- Naiki – Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) – Papatinho
- Elyte – Yandel
Mejor Canción Urbana
- DtMF – Bad Bunny (GANADOR)
- Cosas Pendientes – Maluma
- En La City – Trueno & Young Miko
- LA MuDANZA – Bad Bunny
- Xq Eres Así – Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal (GANADOR)
- Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar
- Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles
Mejor Canción Tropical
- Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G (GANADORA)
- Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa
- Cariñito – Techy Fatule
- La Foto – Luis Enrique
- Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades
- Venga Lo Que Venga – Fonseca, Rawayana
Mejor Canción Alternativa
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
- El Ritmo – Bandalos Chinos
- Joropo – Judeline
- Siento Que Merezco Más – Latin Mafia
- (Sola) – Paloma Morphy
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- Fresh – Trueno (GANADOR)
- El Favorito De Mami – Big Soto Featuring Eladio Carrion
- Parriba – Akapellah Featuring Trueno
- Sudor Y Tinta – J Noa & Vakero
- Thc – Arcángel
Mejor Álbum de Pop/Rock
- Ya Es Mañana – Morat (GANADOR)
- Vándalos – Bandalos Chinos
- Malhablado – Diamante Eléctrico
- Malcriado – Lasso
- El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín
- R – RENEE
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Raíces – Gloria Estefan (GANADOR)
- Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 – Malena Burke & Meme Solis
- Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
