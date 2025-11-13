De Gloria Estefan a Karol G: así se preparan los artistas para la gala de los Latin Grammy 2025 

La nueva edición de los Premios Latin Grammy se encuentra a solo unas horas de distancia y los artistas invitados ya se encuentran más que listos para formar parte de esta importante gala que celebra lo mejor de la música latina.

Es por esta razón que las celebridades comienzan a dar una mirada al proceso de preparación y actividades que realizan de cara a la ceremonia, esto por medio de publicaciones en redes sociales que los conectan con sus fanáticos más fieles.

De Karol G a Gloria Estefan y Arcángel, aquí te compartimos un recuento de lo que se vivió durante los ensayos de la gala que se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre, por la señal de Televisa/Univision a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT (7 p.m. CT).

Karol G

La cantante colombiana fue captada por los pasillos del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas luego de completar el ensayo de la presentación que dará sobre el escenario. Luciendo sonriente y enfundada en un atuendo casual, la denominada “Bichota” se robó las miradas del público.

Christian Nodal

El exponente de regional mexicano, quien se prepara para brindar la interpretación de apertura del evento junto a Carlos Santana, se dijo “emocionado” y “muy honrado” de compartir escenario con esta leyenda de la música.

Gloria Estefan

Por su parte, la cantante Gloria Estefan no pasó desapercibida durante su sesión de ensayo para el tema que interpretará en compañía de la argentina Nathy Peluso.

Carlos Santana

Con la personalidad extrovertida y carismática que lo caracteriza, el intérprete de “María María” y “Smooth” se proclamó listo para su dueto con el cantante Christian Nodal luego de que las cámaras lo captaran en el backstage del recinto.

Trueno

El ritmo urbano se verá bien representado por el rapero argentino Trueno, quien apareció más que listo en la ola de entrevistas que concedió durante las horas previas a la alfombra roja de los Latin Grammy 2025.

Adamari López

El sazón boricua llegó a Las Vegas de la mano de Adamari López, quien inició su labor de cobertura al evento a través de diversas actividades para las que lució despampanantes atuendos.

Arcángel

Otra de las estrellas que no dejó pasar la oportunidad de saludar al público fue el reguetonero Arcángel, quien mandó un saludo a la comunidad digital de los Latin Grammy desde los pasillos del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Elena Rose

“Para mí es una semana de mucha luz, de artistas que admiro, que respeto. Es una noche que celebra el arte de los creativos en todas sus formas y eso me genera mucha emoción“, declaró la cantante Elena Rose tras concluir los ensayos de su presentación.

Roselyn Sánchez

La presentadora de la velada, Roselyn Sánchez, tampoco falló en dar una probadita de cómo se desarrolla la mañana antes de amenizar la ceremonia en compañía del colombiano Maluma. En un breve audiovisual, la estrella de la pantalla chica se dejó ver en el detrás de escena enfundada en un traje rojo de terciopelo que sirvió como antesala de los looks que portará esta noche.

