Olga Tañón no estará presente para recibir su reconocimiento en los Latin Grammy

A través de sus redes sociales, Olga Tañón compartió un triste mensaje. Y es que la cantante boricua no hará acto de presencia en la entrega de los premios Latin Grammy.

Este es el escrito de Tañón: “Ante la delicada y complicada situación actual con los vuelos aéreos en Estados Unidos, he decidido, muy a mi pesar, no asistir a los Special Awards Presentation de los 26 Latin Grammy, en donde recibiría el Lifetime Achievement Award”.

La intérprete de “Es mentiroso ese hombre” iba a ser reconocida por su larga trayectoria artística; sin embargo,

Según información de Mezcal TV, Olga Tañón aseguró que, pese al dolor que la decisión le causa y lo significativo que es este reconocimiento, lo que sí hará es consentir a su público con un concierto el próximo 15 de noviembre en el Hard Rock Live Hollywood en Florida.

Hace unas horas, La Academia del Latin Grammy confirmó que Mon Laferte, Nicki Nicole y Bunbury se suman como presentadores de la 26º gala anual de los Latin Grammy que tendrá lugar este jueves en la ciudad de Las Vegas

Nombres como los de Eduin y Jhonny Caz, de Grupo Firme, Carlos Rivera, Miguel Rojas, Silvestre Dangond, Fariana, Daisy Fuentes, Kany García, Lupita Infante, Richard Marx, Trueno y Yandel se suman y se confirma que estarán encargados de anunciar algunas de las categorías durante la gala, según se informó en un escrito de la Academia Latina de la Grabación.

Vale recalcar que artistas como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Aitana, Raphael, Gloria Estefan, Carín León, entre otros, mantendrán actuaciones en el evento, según confirmó la agencia de noticias EFE.

