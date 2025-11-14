Karol G lanza poderoso discurso tras llevarse el premio a “Canción del Año” en los Latin Grammy

La 26.ª entrega de los Premios Latin Grammy estuvo llena de emociones y momentos inolvidables protagonizados por los máximos ganadores de la noche. Tal fue el caso de la cantante Karol G, quien se volvió el tema de conversación en redes sociales luego de llevarse el Premio a “Canción del Año” y compartir un poderoso mensaje sobre el amor propio y las críticas.

Enfundada en un elegante vestido blanco y portando una sonrisa de oreja a oreja, la colombiana subió a la tarima para recoger el importante galardón gracias al tema “Si antes te hubiera conocido”. Sin embargo, lo que inició con un agradecimiento lleno de diversión pronto tomó un tinte serio debido a la confesión que realizó sobre experiencia personal que atravesó recientemente.

Y es que de acuerdo con la denominada ‘Bichota’ no todo ha sido miel sobre hojuelas en el camino hacia la cima del éxito, pues en ocasiones es difícil ignorar las críticas de las que es blanco.

“Lo único que quedó de todo eso fue volver a raíz y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, me gusta y porque nací para esto“, dijo segura sobre su propósito de vida.

Karol G usó el emotivo momento para instar a aquellos que dudan de sí mismos y ponen el “qué dirán” sobre sus pasiones o proyectos: “Hay muchas personas en la casa pensando que no son buenas, que no son suficientemente buenas o profesionales para hacer lo que quieren“, añadió.

La cantante multipremiada concluyó su reflexión, en medio del aplauso del público, diciendo: “Olvídense del mundo, del ruido y cuando uno se olvida de la calificación del otro queda el amor y la pasión, por encima de todo, pasión y obsesión de lo que uno hace“.

Los Latin Grammy 2025 se celebraron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas la noche del 13 de noviembre y además de Karol G, por la alfombra roja desfilaron estrellas como: Gloria Estefan, Nathy Peluso, Maluma, Fito Páez y Alejandro Sanz, por mencionar algunos.

Durante esta edición, Bad Bunny se convirtió en uno de los protagonistas de la noche al ganar los premios más importantes: “Álbum del Año”, “Mejor Interpretación Reggaeton”, “Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana” y “Mejor Álbum de Música Urbana”, entre otros.

