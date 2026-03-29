Cambios en los Latin Grammy: Nuevas categorías y reglas

La Academia Latina de la Grabación anunció una serie de cambios estructurales de cara a la 27ª entrega anual de los Latin Grammy, marcando una evolución significativa en la forma en que se reconoce la música en español y portugués.

Entre las novedades destacan la modificación de nombres en categorías clave, criterios de elegibilidad más rigurosos y una postura firme sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

La ceremonia se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, mientras que las nominaciones se darán a conocer el 16 de septiembre.

Uno de los puntos más relevantes es la nueva normativa sobre la IA. La Academia estipuló que solo los creadores humanos podrán ser nominados o premiados.

Si bien se permite el uso de herramientas tecnológicas, el componente de autoría humana debe ser “significativo”. Cualquier obra que carezca de una participación humana real quedará automáticamente excluida de todas las categorías.

Varios apartados han sido renombrados para reflejar mejor la actualidad de la industria. Por ejemplo, la categoría de “Mejor Interpretación Urbana de Lengua Portuguesa” evoluciona a “Mejor Álbum Urbano de Lengua Portuguesa”.

Asimismo, “Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina” se simplifica a “Mejor Interpretación de Música Electrónica”.

En cuanto a los artistas emergentes, se han endurecido las reglas para la codiciada terna de Mejor Nuevo Artista. A partir de ahora, no podrán ser considerados aquellos que hayan publicado más de tres álbumes o 25 sencillos.

También se ajustaron los criterios para las categorías de cantautor, música para medios audiovisuales y productor del año.

Con estos cambios, la institución, que agrupa a cerca de 7,000 miembros de 62 países, busca adaptarse a los tiempos modernos sin perder la esencia del talento artístico que define a la música latina a nivel global.

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