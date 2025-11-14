Latin Grammy 2025: Así se vivió la alfombra roja

Ayer por la noche se entregaron en Las Vegas los premios Latin Grammy 2025. Esta edición nos dejó como ganadores a Bad Bunny en la categoría de álbum del año por “Debí tirar más fotos”, mientras que Alejandro Sanz se quedó con el gramófono a mejor grabación del año por “Palmeras en el jardín”.

La canción del año fue totalmente para Karol G con “Si antes te hubiera conocido”. Natalia Lafourcade también se llevó su Latin Grammy por “Cancionera” en la categoría mejor álbum cantautor.

Pero previo a la entrega de estos galardones, el público disfrutó de una alfombra roja en donde el público realmente obtuvo glamour y moda por parte de las celebridades femeninas que decidieron arriesgarse. Entre las que podemos destacar a Chiquinquirá Delgado, Ángela Aguilar, Adamari López, Chiquibaby, Alejandra Espinoza y Karol G, entre otras.

La llegada de Maluma generó total alboroto, sobre todo porque el cantante es uno de los hombres más guapos del género urbano. Así también sucedió con Alejandro Sanz. Cuando el español pisó “la red carpet”, la fanaticada no para de gritar sus nombres pidiendo una fotografía.

Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecieron por separado y así fueron a visitar a sus fans para tomarse fotografías y firmar autógrafos, aunque ya en la alfombra roja sí posaron juntos para todos los medios de comunicación.

Hubo otras famosas que fueron más arriesgadas pero no necesariamente cumplieron con las expectativas de la “red carpet” entre ellas podemos mencionar a Elena Rose y Nicki Nicole, entre otras.

Por lo demás hay que decir que de los hombres los que menos sorprendieron fueron Alan Tacher, Jomari Goyso, Borja Voces y Raúl de Molina. Mientras que Maluma, Alejandro Sanz, Fito Paez y Rauw Alejandro dieron mucho de qué hablar por ser más arriesgados e imponer además de moda estilo.

Entrevistamos a los conductores de “Noche de Estrellas” y nos revelaron que en ocasiones les gustaría no tener que vestirse de manera tan específica para estos eventos. Alejandra Espinoza dice que le gustaría hacerlo cómoda y en tenis, aunque disfruta de cada premiación y todavía se pone nerviosa.

Raúl de Molina se sorprende de que sus compañeros aún se pongan nerviosos, pero afirma que esta ceremonia es la más especial, porque ha sido parte de ella desde el día uno. Aseguró que a la gala iría con su esposa y su hija, como lo ha hecho de manera regular.

Borja Voces, por su parte, comentó que se pone nervioso semanas antes de la entrega de premios, cuestionándose si en esta ocasión lo invitarán de nuevo para conducir este espacio o no.

