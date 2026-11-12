Los mejores vestidos de los Latin Grammy 2026: glamour y estilo en la alfombra de Las Vegas

La música latina vive su gran noche en Las Vegas, y antes de que comiencen los premios, la alfombra de los Latin Grammy 2026 se convierte en el escenario perfecto para el estilo.

Con Roselyn Sánchez como conductora y la presencia de figuras como J Balvin, Daddy Yankee y Anitta, las celebridades desfilan con propuestas que van desde la elegancia clásica hasta apuestas más atrevidas.

En esta galería reunimos los mejores vestidos y looks de la noche, esos que están dando de qué hablar mientras se conocen los ganadores de una edición liderada en nominaciones por Edgar Barrera, CA7RIEL & Paco Amoroso y Rosalía.

Rosalía

Rosalía llega a los Latin Grammy.

Crédito: AP Photo/John Locher

Anitta

Anitta en los Latin Grammy.

Crédito: AP Photo/John Locher

Daddy Yankee

Daddy Yankee llega a los Latin Grammy.

Crédito: AP Photo/John Locher.

Karol G

Karol G arrives at the Latin Grammy Awards on Thursday, Nov. 12, 2026, at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Karol G

Karol fue de las últimas en llegar a la alfombra roja.

Crédito: AP Photo/John Locher

Ana de Armas y Beto Montenegro

Ana de Armas y Beto Montenegro en los Latin Grammy.

Crédito: AP Photo/John Locher.

Nathy Peluso

Nathy Peluso en Las Vegas.

Crédito: AP Photo/John Locher.

Aria Vega

Aria Vega en los Latin Grammy.

Crédito: AP Photo/John Locher.

Roselyn Sánchez

Roselyn Sánchez en la alfombra roja.

Crédito: AP Photo/John Locher

Camila Cabello

Camila Cabello en los Latin Grammy.

Crédito: AP Photo/John Locher

Elena Rose

Elena Rose en los Latin Grammy

Crédito: AP Photo/John Locher.

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