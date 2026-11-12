Los mejores vestidos de los Latin Grammy 2026: glamour y estilo en la alfombra de Las Vegas
La música latina tiene una cita en Las Vegas: conoce a los mejores vestidos de la ceremonia más importante de la música latina
La música latina vive su gran noche en Las Vegas, y antes de que comiencen los premios, la alfombra de los Latin Grammy 2026 se convierte en el escenario perfecto para el estilo.
Con Roselyn Sánchez como conductora y la presencia de figuras como J Balvin, Daddy Yankee y Anitta, las celebridades desfilan con propuestas que van desde la elegancia clásica hasta apuestas más atrevidas.
En esta galería reunimos los mejores vestidos y looks de la noche, esos que están dando de qué hablar mientras se conocen los ganadores de una edición liderada en nominaciones por Edgar Barrera, CA7RIEL & Paco Amoroso y Rosalía.
Rosalía
Anitta
Daddy Yankee
Karol G
Karol G
Ana de Armas y Beto Montenegro
Nathy Peluso
Aria Vega
Roselyn Sánchez
Camila Cabello
Elena Rose
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