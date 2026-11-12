Latin Grammy 2026, en vivo: minuto a minuto de la gala en Las Vegas
Inició los Latin Grammy 2026. Este año, las nominaciones la lideran Rosalía y CA7RIEL & Paco Amoroso
¡Sigue la cobertura en vivo de los Latin Grammy 2026 desde Las Vegas! La gran fiesta de la música latina ya está en marcha con una ceremonia conducida por Roselyn Sánchez y la presencia de celebridades como Anitta, Daddy Yankee y Lila Downs, entre muchas otras figuras.
Rosalía fue una de las primeras en llegar a la alfombra y además, abrió la ceremonia cantando “La Perla”. Esta edición llega marcada por el liderazgo de Edgar Barrera en las nominaciones, con 10 categorías, seguido por CA7RIEL & Paco Amoroso y Rosalía, con 7 cada uno; además, CA7RIEL & Paco Amoroso ya sumaron algunos premios en la pre-gala, al igual que Rosalía.
La categoría más comentada, Álbum del año, compite con cinco proyectos femeninos. Acompáñanos aquí para seguir minuto a minuto la alfombra, las actuaciones, los discursos y todos los ganadores de la noche, con una lista que se actualizará en tiempo real.
Karol G gana Mejor Álbum de Música Urbana
“Latina Foreva”, gritó Karol al ganar Mejor Álbum de Música Urbana con “Tropícoqueta”. Afirmó que al hacer el álbum evolucionó mucho como artista y como persona. Habló de la diversidad cultural del álbum y de la inclusión de diversos géneros de América Latina.
Homenaje al compositor José Alfredo Jiménez
Al cumplirse 100 años del natalicio del compositor José Alfredo Jiménez, los Latin Grammy le hicieron un homenaje con un segmento en el que participaron Reik, Camila Fernández, The Warning y Edgar Barrera, quien es uno de los mayores compositores de la música latina en la actualidad.
¡Daddy Yankee en el escenario!
Una enorme bandera de Puerto Rico fue la imagen con la Daddy Yankee subió al escenario para interpretar algunos de sus grandes éxitos; el artista estuvo acompañado de otros artistas como French Montana, Bizarrap y Bad Gyal, entre otros.
¡Aria Vega gana Mejor Artista Nuevo!
La venezolana Joaquina le entregó a Aria Vega la estatuilla como Mejor Artista Nuevo. Agradeció a Dios, a su familia, amigos y compañeros de trabajo.
Jorge Drexler en el escenario
El ya ganador del Latin Grammy 2026, en la categoría Mejor Álbum Cantautor, interpretó “Las palabras”. Su interpretación simbólica y minimalista mantuvo su ritmo y finalizó diciendo: “Viva la música uruguaya”.
Karol G interpreta “Ese hombre es malo”
Uno de los momentos más impactantes de la noche ocurrió cuando Karol G subió junto a una orquesta también compuesta por mariachis e interpretó “Ese hombre es malo” con un imponente vestido de color dorado.
Fonseca gana en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
El colombiano afirmó que esto le da más energía para seguir haciendo música. Le agradeció a la Academia y a todos los nominados, también a su familia por el premio.
Xavi gana el Latin Grammy por Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
“Esto significa el mundo para mí. Nuestro primer Grammy. Estoy sin palabra, pero escribí algo por si llegaba este momento: Primero que nada, gracias a Dios y a la Academia por este reconocimiento, a mi familia, a mis compañeros nominados. Este premio se lo dedico a mi querido México y a los jóvenes (…) Gracias de corazón y que viva México”, afirmó Xavi.
Anitta deslumbra en los Latin Grammy
Con un despliegue de bailarinas, la cantante Anitta interpretó algunas de sus canciones nuevas, entre ellas “Choka Choka”.
Kany García
La puertorriqueña siguió a Silvana Estrada y cantó “A La Niña Que Fui”.
Silvana Estrada en el escenario
La reconocida compositora mexicana Silvana Estrada también llegó al escenario de los Latin Grammy. Interpretó una de las canciones de su nuevo álbum “Vendrán suaves lluvias”.
Mon Laferte canta “Femme Fatale”
La cantante de origen chileno se apoderó del escenario de los Latin Grammy para interpretar una de sus canciones más conocidas “Femme Fatale”.
Juanes gana el Latin Grammy a mejor álbum de pop/rock
El conocido cantante y compositor colombiano Juanes ganó el Latin Grammy 2026 a mejor álbum pop/rock por “Juanesteban”.
¡Rosalía abre los Latin Grammy!
Rosalía inicia la ceremonia cantando “La Perla” en los Latin Grammy.
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