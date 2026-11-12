Latin Grammy 2026, en vivo: minuto a minuto de la gala en Las Vegas

¡Sigue la cobertura en vivo de los Latin Grammy 2026 desde Las Vegas! La gran fiesta de la música latina ya está en marcha con una ceremonia conducida por Roselyn Sánchez y la presencia de celebridades como Anitta, Daddy Yankee y Lila Downs, entre muchas otras figuras.

Rosalía fue una de las primeras en llegar a la alfombra y además, abrió la ceremonia cantando “La Perla”. Esta edición llega marcada por el liderazgo de Edgar Barrera en las nominaciones, con 10 categorías, seguido por CA7RIEL & Paco Amoroso y Rosalía, con 7 cada uno; además, CA7RIEL & Paco Amoroso ya sumaron algunos premios en la pre-gala, al igual que Rosalía.

La categoría más comentada, Álbum del año, compite con cinco proyectos femeninos. Acompáñanos aquí para seguir minuto a minuto la alfombra, las actuaciones, los discursos y todos los ganadores de la noche, con una lista que se actualizará en tiempo real.

?| ROSALÍA interpreta «La Rumba Del Perdón», «La Perla» y «Dios Es Un Stalker (Versión Francotiradora)» en una actuación espectacular con la que da comienzo a la ceremonia de los Latin Grammy 2026. pic.twitter.com/mGRQGvF3il — ROSALÍA MÉXICO (@lookrosalia) November 13, 2026

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