Britney Spears reveló que lanzará su propia línea de joyería

La superestrella estadounidense Britney Spears revolucionó las redes sociales al confirmar un secreto que mantuvo bajo resguardo durante los últimos doce meses: el lanzamiento de B Tiny, su propia marca y línea de joyería.

Lejos de tratarse de una estrategia comercial tradicional o de un simple producto de merchandising, allegados a la intérprete de “Toxic” enfatizaron que se trata de un proyecto muy personal y esperado por sus seguidores.

El misterio se disipó cuando el sitio web oficial de la firma apareció en internet mostrando un enigmático mensaje que aludía al tiempo de gestación del proyecto. Fuentes cercanas al entorno de la artista confirmaron que Spears se encuentra profundamente involucrada en el proceso creativo. De hecho, la supervisión es absoluta: ninguna pieza pasa a la fase de fabricación sin contar con el visto bueno y la dirección estética directa de la cantante.

La propuesta de B Tiny busca reflejar los gustos juveniles y la esencia libre de la artista, apostando por una estética de inspiración festivalera que combina tonos vibrantes —con especial protagonismo del rosado y el turquesa— y acabados artesanales.

Esta iniciativa empresarial se alinea con la faceta creativa que la estrella suele compartir en sus plataformas digitales, ofreciendo accesorios versátiles tanto para eventos masivos como para el uso cotidiano.

Aunque por el momento el portal web oficial solo mantiene habilitada una lista de espera para los fanáticos interesados, se prevé que los primeros detalles sobre los precios, el catálogo de piezas y la fecha exacta del lanzamiento oficial se den a conocer durante los próximos meses.

Con este paso, la “Princesa del Pop” demuestra una vez más su capacidad de reinvención, abriendo un capítulo completamente nuevo en su trayectoria profesional alejado de los estudios de grabación tradicionales.

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