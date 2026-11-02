Britney Spears arremetió contra su hermana y su exesposo en redes sociales por humillarla

La batalla mediática y familiar en torno a Britney Spears sumó un nuevo y tenso capítulo. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante apuntó con dureza contra su hermana, Jamie Lynn Spears, y su exesposo, Kevin Federline, a quienes acusó de haberla sometido a un trato degradante y de actuar a sus espaldas durante los momentos más complejos de su vida personal.

Con una declaración lapidaria que encendió las alarmas entre sus seguidores, la artista de 44 años cerró su mensaje con una frase contundente: “Voy a encontrar a una nueva familia”. La publicación estuvo acompañada por una imagen de la actriz Dakota Fanning haciendo un gesto obsceno en la película “Uptown Girls” (2003).

En el texto, Spears detalló episodios específicos que ilustran el supuesto desprecio que sufrió por parte de su entorno más cercano. Según relató, su hermana Jamie Lynn le prohibió terminantemente sostener en brazos a su sobrina Ivey durante las visitas familiares que realizó al estado de Luisiana en plena pandemia de covid-19.

“Jamie Lynn nunca me dejó sostener a Ivy ni una sola vez cuando la visitaba”, recriminó la cantante.

Por su parte, las acusaciones contra su exmarido Kevin Federline —con quien estuvo casada entre 2004 y 2007— apuntaron a una dinámica de humillación cotidiana. La estrella pop aseguró que Federline le negaba el acceso al baño de la residencia familiar cada vez que acudía a recoger a sus hijos, Sean Preston y Jayden James. “Ellos me hicieron sentir como una esclava y tienen todas sus cosas secretas que hicieron a mis espaldas, y todo lo que yo hice fue trabajar para mi papá”, expresó.

Estas nuevas tensiones resurgen en un escenario donde los vínculos familiares continúan gravemente fracturados tras los trece años de tutela legal que controlaron su vida y su fortuna hasta 2021. Aunque en el pasado reciente se especuló con un posible acercamiento entre las hermanas, estas declaraciones demuestran que las heridas siguen abiertas, marcadas por viejos rencores, reproches editoriales y cuentas pendientes que continúan dividiendo al clan Spears.

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