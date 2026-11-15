Joe Jonas habría terminado su relación con Tatiana Gabriela tras un año juntos

El mundo del entretenimiento vuelve a poner el foco en la vida sentimental de Joe Jonas. El reconocido músico y vocalista de los Jonas Brothers habría regresado a la soltería tras poner fin a su relación con la modelo e influencer Tatiana Gabriela, luego de poco más de un año de noviazgo.

La noticia, reportada inicialmente por medios internacionales como Us Weekly y Page Six, ha acaparado la atención de los seguidores de la expareja.

De acuerdo con fuentes cercanas a los involucrados, la separación se produjo debido a una combinación de factores, entre los que destacan sus diferentes estilos de vida y los constantes compromisos profesionales del artista, los cuales limitaron drásticamente el tiempo que podían compartir.

Aunque ambos disfrutaron de un verano viajando juntos, la rutina y las obligaciones laborales terminaron por debilitar su relación.

Mientras que algunos informantes señalaron que fue la modelo de 30 años quien tomó la decisión final tras intentar resolver ciertos problemas de convivencia y confianza, otras versiones apuntan a que se trató de una separación amistosa y de mutuo acuerdo.

Pese al final del noviazgo, allegados a ambos insisten en que se tenían un gran cariño, por lo que no descartan por completo que puedan solucionar sus diferencias en el futuro.

La historia de amor entre el intérprete y Tatiana Gabriela comenzó a gestarse a mediados de 2025, cuando fueron captados por primera vez tomando café en Los Ángeles. Tras mantener el romance bajo perfil, la pareja decidió oficializar su relación en abril de 2026 mediante una serie de publicaciones en redes sociales durante una escapada romántica a Puerto Rico.

En aquel entonces, el vínculo ya se encontraba consolidado al punto de que la modelo había convivido cercanamente con las hijas del cantante, Willa y Delphine, fruto de su matrimonio anterior con la actriz Sophie Turner.

Este nuevo capítulo se suma a la etapa de readaptación sentimental que Jonas ha atravesado desde su mediático divorcio, un proceso que él mismo reconoció como intimidante al volver a las citas. Por lo pronto, el músico se mantiene enfocado en su carrera y en la recta final de la gira “Burning Up Tour All Over Again” junto a sus hermanos Nick y Kevin, la cual concluirá a finales de diciembre con conciertos en Newark.

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