Joe Jonas reveló la razón que lo motivó a ir a terapia por primera vez

El éxito temprano puede convertirse en una pesada carga cuando las expectativas no se cumplen. Así lo demostró recientemente Joe Jonas, quien reveló la vulnerabilidad que experimentó tras el lanzamiento de su primer proyecto discográfico en solitario y cómo ese tropiezo profesional se convirtió en el catalizador que lo llevó a acudir a terapia por primera vez en su vida.

Durante una conversación en el podcast “Hey Jonas!”, espacio que comparte junto a sus hermanos Nick y Kevin, el cantante rememoró la difícil etapa emocional que atravesó en 2011 tras el debut de su álbum “Fastlife”.

A los 21 años, y respaldado por el éxito alcanzado con los Jonas Brothers, Joe emprendió su travesía en solista con la firme convicción de demostrar su valor fuera de la banda. “Tenía muchas expectativas de éxito sin ustedes. Pensaba: ‘Si hago esto, entonces importo’”, reconoció el artista ante sus hermanos.

Sin embargo, la recepción comercial del álbum estuvo lejos de lo esperado. “Fastlife” alcanzó únicamente el puesto 15 en la lista Billboard 200, mientras que su sencillo principal, “See No More”, apenas llegó al puesto 92 del Billboard Hot 100. Para un artista acostumbrado a los primeros lugares de las listas globales, la brecha entre sus aspiraciones y la respuesta del público afectó gravemente su autoestima, traduciéndose rápidamente en síntomas somáticos.

El intérprete relató que comenzó a sufrir intensos ataques de pánico y dolores físicos, lo que lo motivó a acudir repetidamente al médico para someterse a revisiones y análisis de sangre. Al verificar que físicamente se encontraba sano, uno de los especialistas le sugirió consultar a un terapeuta.

Inicialmente, Jonas rechazó la propuesta por incredulidad y optó por evadir el problema recorriendo las calles de Nueva York en bicicleta para alejarse del teléfono y de los comentarios sobre el disco.

Pese a su resistencia inicial, finalmente decidió dar el paso. La primera sesión superó todas sus expectativas: “Finalmente hablé con alguien y, después de llorar durante una hora ante la primera pregunta, me di cuenta de lo buena que era la experiencia”, admitió.

Desde aquel episodio, la psicoterapia se transformó en una herramienta clave en su vida para afrontar diversas situaciones complejas.

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