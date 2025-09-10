Joe Jonas desmiente video viral sobre presunto consumo de sustancias en su concierto

El nombre del cantante Joe Jonas se mantiene encabezando los titulares a raíz del video viral que lo dejó ver en el backstage de uno de sus conciertos mientras se mira al espejo y se hurga la nariz repetidamente, lo que desató polémica sobre un presunto consumo de sustancias.

En medio de la ola de opiniones que se generaron como resultado del clip viral, el integrante de los “Jonas Brothers” reapareció en redes sociales con un comentario que zanjó de una ves por todas las especulaciones.

Fue desde su cuenta oficial en Tik Tok que Joe Jonas se mostró divertido con la situación y cuestionó a la audiencia de manera sutil, dejando ver que nada tuvo que ver el consumo de estupefacientes que se mencionó.

“Jajaja, ¿Es que nunca habéis tenido un moco?”, es la pregunta que el intérprete de temas como “Sucker” y “Hold On” escribió bajo uno de los videos que capturó el momento que vivió tras bambalinas de uno de los shows en su gira de 20º aniversario, misma que realiza junto a sus hermanos Nick y Kevin.

Estas declaraciones se suman a las innumerables muestras de apoyo que el famoso ha recibido durante los últimos días por parte de sus seguidores más fieles.

En ellos, no solo se le defendió de las acusaciones, también se hizo un llamado a no poner en duda su profesionalismo: “Solo se está limpiando la nariz, si realmente quisiera hacer otra cosa lo haría en otro momento tienen un montón de pausas durante el show, no inventen cosas”, escribió un usuario.

Por su parte, alguien añadió: “La gente descubriendo las alergias. Se ve claramente cómo se anda sonando la nariz y en sus stories dijo que estaba un poco resfriado”.

