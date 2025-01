Los Jonas Brothers regresan a Disney, como protagonistas de una película navideña

Los Jonas Brothers comenzaron a hacer proyectos para Disney desde 2006, y ahora trabajan en una película de corte navideño que marca su regreso a esa compañía. La directora de la cinta será Jessica Yu.

Joe, Kevin y Nick Jonas publicaron en sus redes sociales un video en el que se escucha el villancico “Silent Night” y que los muestra llegando a una casa, con mensajes escritos en cartulinas: “Disculpen que los molestemos, pero estamos haciendo una película de Navidad. Se estrenará esta temporada de fiestas, sólo en Disney+“.

El proyecto tiene el título provisional de “Jonas Brothers Christmas Movie”. En un comunicado se informó que en el filme los cantantes “se enfrentan a una serie de obstáculos cada vez mayores, mientras luchan por llegar de Londres a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias”. Ellos también fungirán como productores y grabarán varias canciones para la película.

En 2008 los hermanos Jonas protagonizaron la película “Camp Rock”, estrenada en Disney Channel y cuya popularidad dio pie a una secuela dos años después. También tuvieron su propia serie de televisión, “Jonas”, que en su segunda temporada tuvo el título “Jonas L.A.”. En 2013 se separaron, pero en 2019 regresaron con el álbum Happiness Begins.

Joe, Kevin y Nick también han lanzado sencillos de corte navideño, como “I Need You Christmas” y “Like It’s Christmas”; este último ocupó el Top 40 del Billboard Hot 100 en 2019, aunque no se sabe si esas dos canciones estarán incluidas en el soundtrack de la película en la que están trabajando.

