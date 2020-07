¡Bienvenida Willa! Joe Jonas y Sophie Turner reciben finalmente a su primogénita en Los Ángeles

El cantante Joe Jonas y la actriz Sophie Turner ya tienen en brazos a su bebé. Según asegura el portal TMZ, la intérprete de ‘Juego de tronos’ dio a luz el pasado miércoles 22 de julio en un hospital de Los Ángeles.

Por el momento no se conocen más detalles acerca de la llegada al mundo del primer retoño del matrimonio, aunque se cree que se trata de una niña a la que han llamado Willa.

Joe Jonas & Sophie Turner have welcomed their baby into the world!

Turner gave birth to a baby girl, who they named Willa, on Wednesday in Los Angeles.

Congratulations to the new parents! 🤍👶🏻 pic.twitter.com/d5UTR9XL4q

— Pop Alerts (@PopAIertNews) July 27, 2020