Justin Bieber visita a Kanye West tras sus desastrosas declaraciones sobre Kim Kardashian

El rapero Kanye West ha vivido un fin de semana bastante ajetreado, ya que a los imprevistos que le han llevado a posponer el lanzamiento de su nuevo disco, el cual debería haber llegado a las plataformas digitales el pasado viernes, hay que sumar la visita que recibió este domingo del cantante Justin Bieber en su rancho de Wyoming, donde el músico se encuentra recluido desde hace meses, y la sorprendente disculpa pública que compartió poco después en sus redes sociales para zanjar su última disputa con su esposa, la estrella televisiva Kim Kardashian.

“Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que debería haberse quedado en un asunto privado. No la he apoyado de la forma en que ella me ha apoyado a mí. A Kim tengo que decirle que sé que la he herido. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí“, reza el mensaje que publicó vía Twitter y del que, por el momento, se desconoce si está de alguna forma relacionado con la charla que mantuvo con el astro del pop.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020