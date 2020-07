“Sé que te lastimé”: Kanye West le pide perdón a Kim Kardashian por revelar que pensaron en abortar

Durante su primer discurso en la carrera presidencial, Kanye West hizo muchas declaraciones fuertes y polémicas entre las que reveló, al ser cuestionado sobre el tema del aborto, no solo que su padre quiso abortarlo a él, sino que él mismo junto a Kim Kardashian contemplaron por muchos meses la alternativa de abortar a su primogénita, North West.

A esta fuerte declaración, le siguieron muchas otras acompañadas de tuits que eventualmente borraba, dirigiendo duros comentarios no solo a su esposa sino a toda la familia, especialmente para Kylie Jenner y su suegra, Kris Jenner, acusándolas a todas de quererlo confinar a un manicomio. Ante todo esto, Kim salió simplemente a declarar que su esposo sufre de un trastorno bipolar, pidiendo comprensión y empatía para su familia.

Ahora, a tan solo unos días de todos estos hechos y tras los fuertes rumores de divorcio entre la pareja, el famoso ha dedicado un solo tuit a través de su cuenta personal para pedir disculpas a su mujer y admitir que la lastimó.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020