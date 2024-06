Kevin Jonas reveló que se sometió a una cirugía por cáncer de piel

Kevin Jonas reveló que tenía cáncer de piel en la cara. El mayor de los Jonas Brothers se sometió a una cirugía para extirpar un lunar cerca de su frente que, en realidad, era un melanoma.

El martes, Kevin, de 36 años, compartió un video en su cuenta de Instagram para informar que se había sometido a una intervención quirúrgica para eliminar el melanoma de su cara. “Me van a extirpar un carcinoma de células basales de la cabeza”, dijo.

“Ese es un pequeño cáncer de piel real que comenzó a crecer recientemente. Y ahora, tengo que someterme a una cirugía para extirparlo. Así que, aquí vamos”, añadió mientras mostraba el antes y después de la mancha que había aparecido en su rostro.

El guitarrista, hermano de Joe y Nick Jonas, también aprovechó su video para pedirle a sus seguidores que estén atentos a los cambios en su piel y a la aparición de lunares.

“Muy bien, ya terminé. Ahora es el momento de sanar. De regreso a casa. Asegúrate de que revisen esos lunares”, pidió Kevin mientras mostraba su cicatriz.

De acuerdo con cifras del Observatorio Mundial del Cáncer (Globocam), se estima que 1,5 millones de personas en el mundo fueron diagnosticadas con cáncer de piel en 2022.

La noticia sobre la cirugía de Kevin Jonas generó preocupación entre sus seguidores, quienes llenaron su publicación con mensajes de apoyo.

“Cuídate mi rey, me alegro que no pasará a nada grave”, “Por favor cuídate mucho, te amamos”, “¡Tan feliz de que hayas revisado esto!”, “Me alegro de que hayas comprobado ese lunar a tiempo. Te amo y recupérate pronto”, “Gracias a Dios que fue detectado temprano 🙏🏽 ¡Me tienes temblando!”, eran algunos de los comentarios.

En diciembre, los Jonas Brothers anunciaron que visitarían varios países de la región con su gira The Tour: Five Albums. One Night.

La banda se presentó hace unos meses en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México. En total, ofrecerán ocho shows. La primera parada latinoamericana del tour será en Sao Paulo, el 16 de abril de 2024.

La gira siguió por Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Cancún, Ciudad de México y terminó en Monterrey, el 6 de mayo.

Regreso de la banda

Tras separarse en 2013, los Jonas Brothers regresaron en 2019 con el álbum Happiness Begins, que incluye temas como “Sucker”, que estuvo en el puesto número 1 en las listas de varios países.

Durante el tiempo que estuvieron separados los hermanos mantuvieron carreras musicales en solitario hasta este año, cuando lanzaron The Album, su sexto disco como banda.

Los Jonas Brothers han vendido más de 20 millones de álbumes, han sido nominados dos veces a los premios Grammy, han cosechado 26 éxitos en la lista Billboard Hot 100 y han conseguido tres números 1 consecutivos en el Billboard 200.

En enero de este año, los Jonas Brothers recibieron una estrella con el nombre de la banda el Paseo de la Fama de Hollywood.

Los Jonas Brothers comenzaron su carrera en 2005 con el disco It’s About Time, un trabajo que tuvo poca repercusión.

Dos años más tarde presentaron el álbum Jonas Brothers, del que surgieron éxitos como “Year 3000” y “S.O.S.”, que los catapultaron a nivel internacional.

En 2008 se convirtieron en estrellas de Disney tras participar en la película televisiva Camp Rock y después de varios discos y conciertos alrededor del mundo anunciaron su separación en 2013.

