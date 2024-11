Sophie Turner romper el silencio sobre su divorcio con Joe Jonas

Luego de muchos meses con bajo perfil en torno a su vida amorosa y pasado con el cantante Joe Jonas, la actriz británica Sophie Turner ha decidido hablar por primera vez sobre su difícil proceso de divorcio.

En entrevista con Harper’s Bazaar, revista en la que aparece en portada para su edición de noviembre, la estrella de “Game of Thrones” hizo una poderosa reflexión sobre el reto que supuso un divorcio ante el ojo público.

Y es que a pesar de la polémica que protagonizó junto su ahora ex esposo desde el anuncio de su separación en 2023, Sophie Turner asegura que el proceso fue “muy duro”, ya que tenían una “relación preciosa”, declaró al medio.

“Ahora mismo estoy pasando por un proceso legal en el que realmente no puedo decir mucho, pero fue increíblemente triste”, expresó la famosa no sin antes calificar sus primeros meses de soltera como los “peores” de su vida.

Sin embargo, este no fue el único reto al que Turner se enfrentó. Tras solicitar su divorcio de Joe Jonas, la histrionisa optó por volver a su lugar natal, en el oeste de Londres, algo que la habría ayudado a retomar su camino y reencontrarse.

“Sentía como si mi vida estuviera en pausa hasta que volví a Inglaterra”, aseguró. “Nunca me siento realmente yo misma cuando no estoy en Londres, con mis amigos y mi familia. Estuve fuera tanto tiempo que fue cuando mis amigas se comprometieron y cuando me quedé embarazada. El otro día fui a cenar con alguien y me dijo: ‘Nunca llegué a tocarte la barriga’. La realidad es es que es cierto, no tuvimos esas experiencias clave la una con la otra”, lamentó.

Para finalizar, Sophie Turner indicó que incluso antes de poner fin a su relación con el padre de sus hijas Willa y Delphine, ya se había planteado la idea de volver a Londres.

“La violencia armada, la anulación de Roe contra Wade… Todo se fue acumulando. Después del tiroteo de Uvalde, supe que era hora de irme de allí”, contó a la publicación.

Fue en septiembre de 2023 cuando Joe Jonas y Sophie Turner hicieron público se deseo de tomar caminos separados tras cinco años juntos. No obstante, la larga batalla legal por la custodia de sus pequeñas de 3 y 4 años culminó apenas en el mes de septiembre de este 2024.