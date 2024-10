Con un romántico gesto, Sophie Turner le deseó feliz cumpleaños a su novio

Sophie Turner, la famosa ex estrella de “Game of Thrones”, no ha dudado en expresar su amor por su novio, Peregrine Pearson, con motivo de su 30 cumpleaños. La actriz compartió un emotivo tributo en Instagram el domingo, repleto de fotos que capturan su romance, que cumple un año.

En su publicación, Turner escribió: “Feliz cumpleaños, mi angelito 🥧 🎉30, coqueto y próspero 🎈”, acompañando el mensaje con varias imágenes que muestran su conexión especial. Una de las fotos más destacadas muestra a la pareja besándose apasionadamente, con Pearson levantando a Turner mientras ella sonríe.

Las imágenes no solo reflejan momentos de cariño, sino también aventuras compartidas. Desde una instantánea de ellos acurrucados en un acogedor patio al aire libre, hasta otra en la que posan frente a un globo aerostático, cada foto evoca la alegría de su relación. Los fans de la actriz han comentado positivamente sobre su felicidad, resaltando cómo se ve genuinamente en su elemento junto a Pearson.

La relación entre Turner y Pearson comenzó poco después de su separación de Joe Jonas, con quien estuvo casada durante cuatro años y tuvo dos hijas. Desde entonces, el romance con el aristócrata británico ha sido bien recibido, mostrando una nueva etapa en la vida de la actriz.

Turner, quien ha hablado abiertamente sobre los desafíos de ser madre soltera tras su divorcio, parece haber encontrado en Pearson un compañero que la hace feliz. Con cada publicación, los seguidores no solo celebran su amor, sino también la nueva felicidad que parece irradiar.

A medida que Sophie y Peregrine continúan compartiendo su historia juntos, muchos esperan ver cómo se desarrolla su relación en el futuro.

