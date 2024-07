Joe Jonas lanzará su segundo álbum como solista

Tras más una década, Joe Jonas volverá a ser solista. Esta semana, el vocalista de los Jonas Brothers anunció que está trabajando en su nuevo disco en solitario, titulado Music for People Who Believe in Love.

Esta semana, el cantante compartió en su cuenta de Instagram que publicará su nuevo disco el próximo 18 de octubre, mientras que el primer tema del álbum, “Work It”, se publicó este viernes.

En una entrevista en el podcast Therapuss With Jake Shane, Jonas compartió algunos detalles sobre su primera canción en solitario en años.

“(Work It Out) la escribimos bastante rápido, pero la idea es, básicamente, que a veces te das cuenta de que tienes que sacudirte de algo y eres la única persona que va a arreglarlo por ti mismo. Nadie va a venir a salvarte. Son letras emocionales con música divertida”, dijo Joe.

“Hicimos un álbum en dos o tres semanas. Estoy realmente emocionado. Es la música más personal que he lanzado”, agregó sobre su nuevo trabajo.

Music for People Who Believe in Love es primer disco de Joe Jonas en once años y el segundo de su carrera. El cantante lanzó su primer disco en solitario en 2011: Fastlife, que lanzó poco después de que los Jonas Brothers se tomaran una pausa.

En ese momento, Joe también empezó el grupo DNCE, que integró junto a JinJoo Lee (guitarra), Jack Lawless (batería) y Cole Whittle (bajo). La agrupación publicó un álbum con el mismo nombre de la banda en 2016.

En 2019, los Jonas Brothers se reunieron de nuevo y han publicado dos discos: Happiness Begins (2019) y The Album (2023).

En enero de este año, los Jonas Brothers recibieron una estrella con el nombre de la banda el Paseo de la Fama de Hollywood.

Los Jonas Brothers comenzaron su carrera en 2005 con el disco It’s About Time, un trabajo que tuvo poca repercusión.

Dos años más tarde presentaron el álbum Jonas Brothers, del que surgieron éxitos como “Year 3000” y “S.O.S.”, que los catapultaron a nivel internacional.

En 2008 se convirtieron en estrellas de Disney tras participar en la película televisiva Camp Rock y después de varios discos y conciertos alrededor del mundo anunciaron su separación en 2013.

