Los Jonas Brothers anuncian gira en Latinoamérica: ¿qué países visitarán?

Los Jonas Brothers volverán a cantar en Latinoamérica. La banda, que integran Joe, Nick y Kevin, anunció que visitará varios países de la región con su gira The Tour: Five Albums. One Night.

La banda de hermanos se presentará en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México. En total, ofrecerán ocho shows. La primera parada latinoamericana del tour será en Sao Paulo, el 16 de abril de 2024.

La gira seguirá por Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Cancún, Ciudad de México y finalizará en Monterrey, el 6 de mayo.

El grupo, que saltó a la fama en 2010 con Disney, compartió el anunció este miércoles en sus redes sociales. “Te escuchamos y no pudimos estar más de acuerdo en que es hora de volver a Latinoamérica. Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México… Nos vemos el próximo”, publicó la banda en su cuenta de Instagram.

Jonas Brothers: ¿cuándo se venden las entradas?

La preventa de las entradas comienza a partir de mañana, jueves 14 de diciembre, y la venta general estará disponible a partir del viernes.

En los shows de Latinoamérica se espera que la puesta en escena sea similar a la que han hecho en Estados Unidos, con tres horas de espectáculo en el que el trío de hermanos hace un recorrido por sus primeros cinco discos: It’s About Time, Jonas Brothers, A Little Bit Longer, Lines, Vines and Trying Times y Happiness Begins.

¿Qué ciudades han visitado los Jonas Brothers con su gira?

The Tour: Five Albums. One Night es la gira más grane y ambiciosa de la banda. Hasta el momento, el tour suma 100 presentaciones en más de 20 países.

La gira, con la que los hermanos celebran el lanzamiento de los primeros cinco discos de su carrera, comenzó en agosto de este año en Nueva York. Hasta el momento se han presentado en ciudades de Estados Unidos y Canadá.

En 2024, además de Latinoamérica, los Jonas Brothers visitarán India, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Polonia, Austria, República Checa, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido e Irlanda.

Regreso de la banda

Tras separarse en 2013, los Jonas Brothers regresaron en 2019 con el álbum Happiness Begins, que incluye temas como “Sucker”, que estuvo en el puesto número 1 en las listas de varios países.

Durante el tiempo que estuvieron separados los hermanos mantuvieron carreras musicales en solitario hasta este año, cuando lanzaron The Album, su sexto disco como banda.

Los Jonas Brothers han vendido más de 20 millones de álbumes, han sido nominados dos veces a los premios Grammy, han cosechado 26 éxitos en la lista Billboard Hot 100 y han conseguido tres números 1 consecutivos en el Billboard 200.

En enero de este año, los Jonas Brothers recibieron una estrella con el nombre de la banda el Paseo de la Fama de Hollywood.

Los Jonas Brothers comenzaron su carrera en 2005 con el disco It’s About Time, un trabajo que tuvo poca repercusión.

Dos años más tarde presentaron el álbum Jonas Brothers, del que surgieron éxitos como “Year 3000” y “S.O.S.”, que los catapultaron a nivel internacional.

En 2008 se convirtieron en estrellas de Disney tras participar en la película televisiva Camp Rock y después de varios discos y conciertos alrededor del mundo anunciaron su separación en 2013.

Seguir leyendo: