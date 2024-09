Sophie Turner causó polémica al hablar sobre cómo es la vida siendo mamá soltera

Tras su divorcio de Joe Jonas, Sophie Turner divide su vida entre ser actriz y criar a sus dos hijas, algo que ama; sin embargo, un reciente comentario de la actriz británica fue malinterpretado en redes sociales.

En una reciente entrevista con The Sunday Times, Turner habló sobre su nuevo personaje en la serie Joan, una madre soltera y ladrona de joyas, y sobre los desafíos que implica ser madre soltera. “Es una lucha ser madre soltera”, dijo la actriz.

Las declaraciones fueron malinterpretadas y asumidas como una referencia a su vida personal, por lo que tuvo que aclarar la situación en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Turner aclaró el malentendido y aseguró que se refería su personaje Joan Hannington y no a su vida personal.

“He sido ampliamente malinterpretada hoy en publicaciones donde he ‘afirmado’ que ‘es una lucha ser madre soltera’. Me gustaría aclarar que estaba hablando del personaje de Joan que interpreto y no me refería a mí misma”, dijo la intérprete.

En la entrevista previa, Turner reconoció que ser madre la ayudó a preparar su personaje en la mini serie. “Si no hubiera sido madre, no sé si habría podido aportar la misma energía que aporté”, dijo.

La actriz también elogió el trabajo que hacen las madres solteras y expresó su agradecimiento por contar con ayuda en la crianza de sus hijas. “Soy muy afortunada personalmente de tener mucha ayuda a mi alrededor, lo cual no es el caso para muchas personas”, indicó.

El rodaje de la serie coincidió con su divorcio de Joe Jonas el año pasado. “Recuerdo que estaba en el set, contratada para estar en el set por otras dos semanas, así que no podía irme. Mis hijas estaban en Estados Unidos y no podía llegar a ellos porque tenía que terminar Joan. Y todos esos artículos empezaron a salir”, dijo a British Vogue en referencia a cuando se hizo pública su separación del cantante.

¿Cuándo se divorciaron Sophie Turner y Joe Jonas?

En septiembre del año pasado, Joe Jonas presentó una solicitud para disolver su matrimonio con Sophie Turner en Miami, Florida, alegando diferencias irreconciliables.

Al poco tiempo, Turner, quien se encontraba en Inglaterra, presentó una demanda contra Joe Jonas alegando que había retenido ilegalmente sus hijas habían en Nueva York y solicitando su regreso a Reino Unido.

En ese momento, Joe negó las afirmaciones de la actriz, con quien al poco tiempo logró llegar a un acuerdo temporal de custodia.

