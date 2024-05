Sophie Turner habló sobre su separación de Joe Jonas: “Fueron los peores días de mi vida”

Tras su mediática separación de Joe Jonas, Sophie Turner habló sobre cómo vivió los días posteriores a la ruptura, en los cuales surgieron muchos rumores sobre su capacidad de crianza y la incertidumbre en torno a la custodia de sus hijas.

En una entrevista con British Vogue, la actriz británica describió el periodo inmediato al anuncio de su separación como “los peores días” de su vida.

“Fueron los peores días de mi vida”, aseguró Turner. “Recuerdo que me contrataron para estar en el set por otras dos semanas, así que no podía irme. Mis hijas estaban en Estados Unidos y no pude llegar a ellas porque tenía que terminar (la serie) Joan. Y todos estos artículos empezaron a salir”

Luego de que Joe, con quien estuvo casada durante cuatro años, confirmó la noticia del divorcio, la presión mediática se intensificó, por lo que en algunos momentos sintió que no podía con la situación.

“Llamaba a mi abogado diciendo: ‘No puedo con esto. Simplemente no puedo’. Siempre me faltaba la fuerza para defenderme”, contó la actriz, quien aseguró que sus hijas Willa y Delphine fueron quienes le dieron la fuerza para afrontar la situación.

En ese momento, un medio británico publico unas fotos de la actriz en la fiesta e insinuó que la actriz descuidaba sus hijas para salir a divertirse, lo que provocó una ola de críticas que la señalaban como una mala madre.

“Dolió porque realmente me torturo mucho por cada decisión que tomo como madre — ¡el sentimiento de culpa materna es muy real!— y seguía diciéndome a mí misma, ‘Nada de esto es cierto. Eres una buena madre y nunca has sido una fiestera”, dijo.

“Es insondable la cantidad de personas que simplemente inventan cosas y las exponen basándose en una imagen. Una imagen puede decir más que mil palabras, pero no es mi historia. Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que no había escrito, producido ni protagonizado. Fue impactante. Todavía estoy en shock”, agregó sobre los rumores.

Sophie Turner no profundizó en algunos aspectos del divorcio porque el proceso todavía está en curso, por lo que no puede hablar de eso. Sin embargo, aseguró que su prioridad siempre ha sido el bienestar de sus hijas.

“Mi sueño es tener una gran Navidad en la que mis hijas puedan tener allí a su padre, a toda la familia de Joe, a sus abuelos. No me importa lo político, solo quiero que las niñas se sientan queridas y que todo el mundo esté presente por ellas”, aseguró.

En septiembre del año pasado, Joe Jonas presentó una solicitud para disolver su matrimonio con Sophie Turner en Miami, Florida, alegando diferencias irreconciliables.

Al poco tiempo, Turner, quien se encontraba en Inglaterra, presentó una demanda contra Joe Jonas alegando que había retenido ilegalmente sus hijas habían en Nueva York y solicitando su regreso a Reino Unido.

En ese momento, Joe negó las afirmaciones de la actriz, con quien al poco tiempo logró llegar a un acuerdo temporal de custodia.

