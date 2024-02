Sophie Turner celebra el Año Nuevo Chino con su novio Peregrine Pearson

Sophie Turner y Peregrine Pearson han compartido momentos en redes sociales, desde su primera aparición en París hasta unas vacaciones en la nieve. Aunque hemos visto a la pareja juntos, ni Sophie ni Peregrine han hecho públicamente su relación de manera oficial.

Sophie Turner y Peregrine Pearson acudieron a una de las fiestas más importantes de Londres. La celebración del Año del Dragón de Madera de Stanley Zhu, a bordo del gran barco de lujo Dixie Queen, para recibir el Año Nuevo Chino. En el evento Sophie Turner vistió un conjunto de dos piezas color gris. El top era off the shoulder y la falda drapeada enmarcaba su silueta. La actriz complementó su look con joyería dorada. Peregrine Pearson eligió un look clásico conformado por un traje negro que complementó con un broche de dragón.

Sophie Turner compartío una serie de fotos en Instagram hace unas semanas con el aristócrata británico Peregrine Pearson, en las cuales se les ve esquiando muy alegres. La joven actriz de 27 años, quien actualmente se encuentra en proceso de divorcio con Joe Jonas, publicó imágenes de su reciente viaje de esquí en compañía de Peregrine.

Las fotografías que publicó Sophie muestran a la pareja disfrutando de su viaje y del momento junto a amigos, incluyendo al abogado Rupert Gorst, tanto en fiestas como en las pistas de esquí. Sophie también incluyó unas fotos del hotel donde se hospedaron y de una linda piscina, que podrían confirmar la relación de Sophie con Peregrine, hijo mayor y heredero de Michael Pearson, el cuarto vizconde de Cowdray.

En enero de este año, una fuente cercana a Sophie Turner y Peregrine Pearson comentó a US Weekly que su relación estaba escalando rápidamente. “Tuvieron una chispa inmediata cuando comenzaron a salir. Las cosas solo han crecido más cercanas entre ellos desde entonces. Sophie nunca esperó encontrar a alguien por quien se preocupa tan rápidamente después de separarse de Joe Jonas”.

En el mes de octubre del 2023, el periódico The Sun publicó una fotografía de Sophie Turner y Peregrine Pearson que incrementó los rumores de la existencia de un romance, pues se les vio juntos en la estación de tren Gare du Nord dándose un beso.

Sophie Turner y Peregrine Pearson comparten momentos juntos

La actriz Sophie Turner ya no oculta su romance con el aristócrata británico, Peregrine Pearson. Ambos fueron vistos en pleno beso en las calles de Londres hace unas semanas de acuerdo con datos del Daily Mail. La protagonista de Game Of Thrones, dejó atrás su relación con Joe Jonas, con quien tuvo problemas por la custodia de sus hijas en el proceso de divorcio que aún lleva con el cantante.

Peregrine Pearson actual pareja de Sophie, es el heredero del imperio mediático y es apodado “como el soltero más codiciado” de Gran Bretaña. Se estima que la fortuna de su familia es de 224 millones de euros. Peregrine es el hijo mayor y heredero de Michael Pearson, el cuarto vizconde de Cowdray, quien también es exproductor de cine. Su madre es Marine Rose Cordle, hija de un diputado conservador, escultora, amante del mindfulness y aficionada al yoga. Perry es el cuarto de cinco hermanos, y el primer hombre de la familia, lo que lo convierte en el heredero del imperio Pearson y del título de vizconde.

