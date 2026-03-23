Joe Jonas y su novia Tatiana Gabriela se besan apasionadamente en Miami

Parece que el amor está más vivo que nunca para Joe Jonas. El cantante de los Jonas Brothers fue captado en un romántico encuentro con su novia, la modelo Tatiana Gabriela, en el aeropuerto de Miami el sábado, donde se besaron apasionadamente sin importarles las miradas ajenas.

De acuerdo con las fotografías obtenidas por algunos medios estadounidenses, la jornada de Jonas comenzó de manera tranquila. El artista de 36 años disfrutó de un café con un amigo durante la mañana y luego aprovechó para jugar al pádel. Sin embargo, el detalle que robó la atención fue su gesto romántico: antes de dirigirse al aeropuerto, Jonas se detuvo para comprar un regalo para su pareja.

Al llegar a la terminal aérea, la espera valió la pena. Tatiana Gabriela, quien lucía espectacular con un top corto y pantalones negros, no dudó en fundirse en un abrazo con el músico en cuanto lo vio.

Las imágenes muestran a la modelo rodeando los hombros de Jonas mientras él la sostenía por la cintura, en un momento que reflejó la complicidad de la pareja.

La escena se tornó aún más íntima cuando ambos se recostaron sobre un llamativo BMW descapotable rojo. En una de las instantáneas, Gabriela se inclina hacia el vehículo mientras intercambia un beso con el intérprete de “Cake by the Ocean”, entrelazando sus dedos en un gesto de profunda conexión.

El regalo de Joe Jonas a su novia

El detalle del regalo no pasó desapercibido. Jonas le obsequió a su novia una bufanda de seda, la cual Gabriela se colocó sobre la cabeza antes de subirse al auto para retirarse juntos. El cantante optó por un look casual, luciendo una camisa de cuadros sobre una camiseta azul, pantalones blancos, gorra de béisbol y gafas de sol.

La relación entre Joe Jonas y Tatiana Gabriela salió a la luz a principios de año. Según reveló una fuente a Us Weekly en enero, la pareja “empezó a salir a finales del verano” pasado. La misma fuente indicó que Jonas ya le presentó a Gabriela a sus dos hijas, Willa, de 5 años, y Delphine, de 3, fruto de su matrimonio con la actriz Sophie Turner, así como a otros familiares y amigos cercanos.

Este romance llega más de un año después de que Jonas solicitara el divorcio de Turner en septiembre de 2023, tras cuatro años de matrimonio. El proceso legal, que incluyó disputas por la custodia de las niñas y sesiones de mediación, concluyó finalmente en septiembre de 2024.

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