Las alertas por fuertes lluvias, inundaciones y vientos intensos pusieron en riesgo los desplazamientos de millones de estadounidenses durante la semana de Acción de Gracias, que se celebrará el jueves 26 de noviembre. California, Florida y los estados del noreste enfrentaron las mayores amenazas meteorológicas, con posibles afectaciones en carreteras, aeropuertos y zonas costeras.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió este lunes que dos sistemas de tormentas podrían provocar condiciones peligrosas en ambas costas del país, precisamente durante uno de los periodos de mayor movilidad del año.

For those traveling this week, be aware of two strong storm systems impacting the country. One affecting the Pacific Northwest and another impacting the eastern U.S. through Thanksgiving Day. Both will bring the potential for periods of heavy rain and strong wind gusts. Be sure? pic.twitter.com/ZgS7qRoUAs — National Weather Service (@NWS) November 23, 2026

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), unos 81.5 millones de personas tenían previsto realizar viajes de al menos 80 kilómetros entre el 24 y el 30 de noviembre. De ese total, aproximadamente 72.9 millones utilizarían automóviles y 5.96 millones viajarían en vuelos nacionales.

En California, las autoridades emitieron alertas por inundaciones costeras ante la llegada de lluvias intensas que coincidirían con las mareas más altas del año. La Comisión Costera estatal advirtió que el nivel del mar podría alcanzar registros históricos entre el 24 y el 26 de noviembre.

Este fenómeno, provocado por la alineación gravitacional de la Tierra, la Luna y el Sol, elevó el riesgo de desbordamientos en zonas bajas, particularmente alrededor de las bahías de San Francisco y San Pablo.

Los pronósticos contemplaron precipitaciones de hasta 7.6 centímetros en sectores del norte de la región y ráfagas de viento de 72 kilómetros por hora. Ante estas condiciones, las autoridades comenzaron a instalar barreras de protección y preparar sistemas de drenaje para reducir los daños.

Los aeropuertos internacionales de San Francisco y Oakland también adoptaron medidas preventivas ante posibles inundaciones en los accesos y las instalaciones cercanas a la costa.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis anunció que solicitaría asistencia federal después de las inundaciones registradas durante los días anteriores, principalmente en la costa atlántica del estado.

Según el mandatario, localidades como Cocoa Beach acumularon entre 38 y 51 centímetros de lluvia, lo que provocó anegamientos y obligó a los equipos de emergencia a rescatar a cientos de personas.

El NWS anticipó nuevas precipitaciones entre la noche del martes y el miércoles, además de inundaciones costeras menores en el sureste de Florida debido a las mareas elevadas.

Las condiciones también representaron una amenaza para Carolina del Norte, donde los meteorólogos advirtieron sobre lluvias excesivas que podrían ocasionar inundaciones repentinas en comunidades y carreteras.

En el noreste de Estados Unidos, las autoridades siguieron la evolución de una tormenta costera que podría intensificarse durante el jueves y afectar desde la región del Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra.

El Centro de Predicción Meteorológica del NWS anticipó acumulaciones de lluvia de entre 2.5 y 10 centímetros en distintas zonas del este del país, además de ráfagas de viento superiores a 80 kilómetros por hora en algunos sectores costeros.

Las autoridades señalaron que estas condiciones podrían provocar cortes de electricidad, caída de árboles, inundaciones y alteraciones en el transporte.

La amenaza también alcanzó a Nueva York, donde los fuertes vientos podrían afectar el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s, que celebrará su edición número 100.

El organismo también anticipó nevadas en sectores montañosos del oeste y del interior del noreste, mientras que gran parte de la región central del país mantendría condiciones relativamente secas.

A las amenazas meteorológicas se sumaron los problemas operativos que enfrentaron algunas aerolíneas estadounidenses durante los días anteriores. Associated Press informó que fallas tecnológicas en los sistemas de aviación provocaron retrasos y cancelaciones, lo que incrementó la preocupación ante el aumento de pasajeros.

El NWS recomendó consultar los pronósticos locales y mantenerse atento a los avisos de las autoridades antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Aunque todavía existía incertidumbre sobre la trayectoria exacta y la intensidad de algunos sistemas, las previsiones señalaron que las condiciones más adversas podrían coincidir con el Día de Acción de Gracias y extender sus efectos hasta el viernes, cuando millones de personas comenzarían sus viajes de regreso.

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