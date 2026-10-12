Long Beach mantiene la vigilancia por riesgo de inundaciones costeras

La ciudad de Long Beach mantiene este lunes el monitoreo del alto oleaje y el riesgo de más inundaciones costeras después del paso de los remanentes de la tormenta tropical Rachel, cuyos efectos más intensos se esperaban para este domingo.

Durante el fin de semana, el paso de Rachel dejó al menos ocho viviendas con graves daños y afectaciones en el histórico paseo marítimo, en el área de la península de Alamitos.

“Aunque ya pasó el período de mayor impacto para las inundaciones costeras más significativas, aún existe una amenaza de inundaciones costeras de leves a moderadas hasta el martes, debido a la persistencia de mareas altas y oleaje elevado”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

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La tarde de este domingo, las autoridades redujeron las advertencias de inundación costera, mientras que un aviso permanece vigente hasta las 2:00 p.m. de este martes 13 de octubre para las playas del condado de Los Ángeles.

El NWS pronosticó una marea alta matutina para este martes de entre 7 y 7.5 pies, mientras que el oleaje elevado disminuirá gradualmente en el transcurso de los próximos días.

El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, informó la noche de este sábado que ocho estructuras habían sido marcadas con etiquetas rojas, mientras que una más recibió una etiqueta amarilla, debido a las afectaciones causadas por las marejadas ciclónicas de Rachel.

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Una etiqueta roja indica que una estructura no es segura para ser habitada, mientras que una amarilla permite al propietario ingresar temporalmente para recuperar pertenencias, pero prohíbe ocuparla hasta que se determine que no representa ningún riesgo.

Este domingo, las casas en las cuadras 6400 y 6500 del paseo marítimo permanecían bajo órdenes obligatorias de evacuación, mientras que se retiraron los avisos de evacuación para la mayoría de los demás residentes de la península.

Las autoridades mantuvieron prohibido el acceso a la península para las personas que no fueran residentes, con cierres de calles a partir de 62nd Place. Se solicitó a las personas que evitaran la infraestructura costera dañada y siguieran las indicaciones del personal de emergencia.

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Tras los daños que causó el anterior sistema de tormentas por el huracán Polo, se colocaron diques de arena en ciertos puntos de la costa de Long Beach, pero fueron arrasados durante el fin de semana.

La ciudad preparó un plan para reforzar la protección de la península de Alamitos, que incluye reparar infraestructura dañada, reponer arena en la playa, crear barreras de protección y promover proyectos de protección costera a largo plazo y su financiamiento.

El administrador de la ciudad de Long Beach, Tom Modica, dijo el sábado que las cuadrillas comenzaron a mover 45,000 yardas cúbicas de arena para añadir 200 pies de ancho a la playa afectada por la erosión.

Se desplazan miles de pies cúbicos de arena para proteger las costas de Long Beach. Crédito: Jill Connelly | AP

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Se espera que, a ese trabajo, le siga un proyecto para añadir otras 50,000 a 100,000 yardas cúbicas de arena durante la semana del 19 de octubre.

Posteriormente, se planea la construcción de un nuevo estribo de roca de perfil bajo. Gran parte del financiamiento para los proyectos provendría de fondos de Tidelands, dijo Módica.

Los funcionarios municipales informaron que se utilizaban grúas de obra para instalar sacos de arena de más de 3,000 libras, con el fin de reforzar el malecón.

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A pesar de las inclemencias del clima, este domingo se llevó a cabo el 42° Maratón Anual de Long Beach, que incluyó una desviación en el recorrido para alejar a los competidores de la playa, afectada por las inundaciones costeras.

El alto oleaje representa un riesgo para las personas que visitan las playas por la amenaza de ser arrastradas desde la arena y las rocas, mientras que las corrientes de resaca también son peligrosas para la vida humana.

Tras llegar a tierras continentales este domingo, los remanentes de Rachel se desplazaron fuera de la región, dejando chubascos aislados.

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El NWS pronosticó la llegada de otro sistema que llega procedente del norte durante la noche de este lunes, con lluvias ligeras que pueden dejar acumulados de una décima a un cuarto de pulgada de agua pluvial en zonas costeras y de los valles.

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