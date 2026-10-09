Sur de California sufre los embates de la tormenta Rachel

Comunidades del sur de California sufrieron desde la noche de este jueves 8 de octubre los embates de la tormenta tropical Rachel, con daños ocasionados por el alto oleaje en viviendas, además de causar inundaciones costeras.

En Long Beach, vecinos relataron que el agua comenzó a inundar algunas calles desde las 9:00 p.m. del jueves, golpeando zonas que han sido afectadas desde semanas atrás, como el paseo marítimo.

Lots of buzz out there for what Tropical Storm Rachel will bring to the Los Angeles area…. see below for the impacts we are expecting for San Luis Obispo County south through Los Angeles County! ??? #LArain #Rachel pic.twitter.com/W991FgnUoI — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 9, 2026

“Esto es realmente único. No sabemos qué esperar. Estamos en territorio desconocido“, declaró Bon Senske, residente de Long Beach, en una entrevista con la cadena ABC.

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Algunos vecinos que residen en Long Beach desde hace años aseguraron que las condiciones actuales no se habían visto anteriormente.

La mañana de este viernes, funcionarios municipales colocaron etiquetas rojas en tres viviendas que se localizan en el paseo marítimo para declararlas inhabitables debido a las afectaciones causadas por las olas.

Una de las casas parecía estar gravemente dañada, e incluso en riesgo de derrumbarse en el océano.

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Otras dos propiedades fueron marcadas con etiquetas amarillas mientras se realizaban evaluaciones de los daños en sus estructuras.

Las autoridades municipales entregaron sacos de arena para que los residentes pudieran proteger sus casas. La ciudad de Long Beach informó que hasta la mañana de este viernes había distribuido 6,300 sacos de arena.

Se tenía previsto que los equipos reforzaran el muro de contención de la ciudad durante la etapa de marea baja de este viernes.

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Además, otros trabajadores limpiaban los desagües pluviales para facilitar el drenaje del agua de la inundación, mientras cuadrillas de servicios públicos inspeccionaban las líneas eléctricas.

Los vecinos colocaban sacos de arena y barreras de madera a la espera de más embates del intenso oleaje, lluvias fuertes y mareas altas durante el fin de semana, con la esperanza de que esos recursos fueran suficientes para evitar más daños.

Los funcionarios de Long Beach recomendaron a los residentes que viven a lo largo del paseo marítimo que estuvieran preparados ante una posible evacuación en cualquier momento durante el fin de semana.

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“Me temo que la península estará confinada. Quizás algunas de esas etiquetas amarillas en las casas se conviertan en etiquetas rojas, lamentablemente”, mencionó otro residente de Long Beach.

Estado de emergencia en Newport Beach

La ciudad de Newport Beach, en el condado de Orange, declaró este viernes el estado de emergencia local por las inundaciones costeras en el área de la península de Balboa, que dejaron daños en viviendas y negocios y vehículos varados.

Gran parte de la península quedó paralizada debido a las inundaciones ocasionadas por la tormenta tropical Rachel, a pesar de que todavía se encontraba a cientos de millas de distancia del sur de California.

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Algunos vecinos intentaron utilizar las calles inundadas antes de que los funcionarios de Newport Beach cerraran gran parte de la península. Sin embargo, decenas de vehículos quedaron varados en el agua, mientras que otros residentes encontraron otras maneras de evacuar la zona.

“Sinceramente, cuando lo vimos en internet, pensamos que se trataba de inteligencia artificial. Pensé: ‘Esto es una broma’, pero luego nos quedamos atascados en el tráfico, y entonces vimos el agua”, expresó Patricia Abi Rached, propietaria de Beachouse Studio.

“Es sumamente peligroso. Me desperté y el agua había llegado hasta las puertas de mi automóvil“, expresó Flynn Brown, residente de Newport Beach.

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El director de Servicios Públicos de la ciudad, Mark Vukojevic, dijo que las inundaciones se extendieron por gran parte de la península de Balboa.

“Según los informes que he visto, probablemente haya entre 15 y 20 bloques de casas inundados“, mencionó el funcionario municipal.

Vukojevic dijo que las inundaciones se extendieron por una parte importante de la península.

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Newport Beach se prepara para posibles repercusiones adicionales durante el fin de semana y las autoridades pidieron a los residentes que protejan sus propiedades y, de ser posible, trasladen sus vehículos a zonas más elevadas.

Se mantiene vigente un aviso de inundación costera hasta la tarde del martes 13 de octubre para toda la costa del sur de California, con el pronóstico de que este domingo sea el día de mayor riesgo, cuando lleguen los remanentes de la tormenta tropical Rachel.

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