Sur de California toma medidas de precaución ante posibles embates del clima

El sur de California ya toma medidas de precaución ante lo que se espera que sea un fenómeno de El Niño más intenso, con un invierno extremadamente húmedo en la región.

Pero antes, este fin de semana, comunidades costeras de la región pueden recibir los embates del huracán Rachel, que puede llegar como tormenta este domingo, ocasionando fuertes lluvias, corrientes de resaca peligrosas y alto oleaje.

A variety of weather impacts are expected this week into next week from coastal flooding, high surf, and strong rip currents, to rain and a 10 percent chance of thunderstorms. Please stay up to date with the forecast, and weather aware! #CAwx #LARain #CAHeat pic.twitter.com/FuXRgmS1gA — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 7, 2026

La ciudad de Long Beach anunció que este jueves abre cuatro sitios adicionales para distribuir sacos de arena, además de instar a los residentes a prepararse ante posibles inundaciones costeras por Rachel.

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La distribución de los sacos de arena comienza desde las 10:00 a.m. de este jueves y los sacos estarán disponibles hasta el martes 13 de octubre, informaron funcionarios municipales.

Se informó sobre la ubicación de los sitios donde se lleva a cabo la distribución de los sacos de arena, que son los siguientes:

Estación de bomberos 7: 2295 Elm Street

Estación de bomberos 12: 1199 East Artesia Boulevard

Estación de bomberos 13: 2475 Adriatic Avenue

Estación de bomberos 14: 5200 East Eliot Street

Otro centro de distribución de sacos de arena está disponible en el estacionamiento de Claremont Beach, en 5400 East Ocean Boulevard.

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El material está disponible únicamente para residentes de Long Beach, quienes deben presentar una identificación. Cada residente tiene un límite de 10 sacos.

Se pide a las personas que acudan con sus propias palas u otras herramientas para que puedan llenar sus respectivos sacos.

Hay sacos de arena vacíos disponibles en todas las estaciones del Departamento de Bomberos de Long Beach.

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Las autoridades instaron a los residentes de zonas bajas, en particular de la península de Alamitos y la bahía de Alamitos, a estar preparados ante el riesgo de inundaciones costeras.

Advertencia de inundación

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia de inundación costera vigente hasta las 2:00 p.m. del martes 13 de octubre, ante el pronóstico de fuerte oleaje ocasionado por los remanentes del huracán Rachel.

Se espera que el oleaje pueda alcanzar entre 3 y 6 pies de alto en las playas orientadas al sur entre este jueves y el viernes.

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Para este jueves, las mareas altas de la mañana y de la tarde podrían estar entre los 6.5 y los 7 pies, con mareas un poco más bajas para este viernes.

Los meteorólogos dijeron que las mayores preocupaciones por inundación costera se tienen para este domingo, especialmente durante la marea alta de la mañana, cuando se pronostica que el nivel del agua pudiera llegar a alrededor de 7.5 pies.

La alta humedad relacionada con Rachel podría traer lluvias ligeras al condado de Los Ángeles desde la mañana de este sábado, que podrían ser un poco más intensas entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

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Descenso en las temperaturas

Mientras este jueves persiste un calor extremo en gran parte del sur de California, se espera que las altas temperaturas desciendan durante el fin de semana, cuando se esperan lluvias derivadas de la humedad asociada a los remanentes del huracán Rachel.

Las advertencias de calor permanecen vigentes hasta las 8:00 p.m. de este jueves en las zonas costeras y en los valles del condado de Los Ángeles, así como en las áreas costeras e interiores del condado de Orange, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronostica que la temperatura pueda descender entre 2 y 4 grados en la mayor parte de la región, seguida por una disminución más notable, de entre 4 y 8 grados, para este viernes 9 de octubre.

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“Las temperaturas tenderán a bajar desde el viernes hasta el domingo y aumentará la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas debido a la humedad del huracán Rachel”, dijo el NWS.

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