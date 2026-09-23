Huracán Polo, uno de los más poderosos, amenaza las costas del sur de California

El huracán Polo, considerado como uno de los más fuertes jamás registrados en el Pacífico y que se encuentra frente a las costas de México, puede causar afectaciones en el sur de California a pesar de encontrarse a centenares de millas de distancia.

Polo, que el martes alcanzó la categoría 5, se debilitó durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre a la categoría 4, pero es considerado uno de los huracanes más poderosos de las últimas décadas, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

There's a lot of talk about the newest hurricane in the Pacific! But what does it all mean for SoCal? Impacts, especially for those near the coastline, are likely late weekend/early next week.



Important note: the higher humidity arrives when cooler weather does too! #cawx pic.twitter.com/SVyhdOvlmZ — NWS San Diego (@NWSSanDiego) September 23, 2026

En su reporte de las 3:00 p.m., el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que Polo se localizaba a 150 millas (240 kilómetros) al sur-suroeste de Zihuatanejo, México, con vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora (230 kilómetros por hora).

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Los meteorólogos dijeron que el huracán se desplaza en dirección noroeste, a 7 millas por hora (11 kilómetros por hora).

“Esta es una de las tormentas más fuertes que jamás haya azotado la cuenca del Pacífico“, declaró la profesora de Ciencias Atmosféricas y Ambientales de la Universidad de Albany, Kristen L. Corbosiero, en una entrevista con la agencia AP.

A pesar de que se pronostica que el huracán Polo siga su avance mar adentro, sin tocar tierra, los efectos de la tormenta pueden alcanzar el sur de California desde este fin de semana.

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Afectaciones en el sur de California

Como sucedió en la primera semana de septiembre con el huracán Marie, la mayor preocupación para el sur de California no son las lluvias, sino una nueva ronda de fuerte oleaje, que coincidirá con condiciones de marea alta en la región, como consecuencia del fenómeno de El Niño.

Durante el verano, las costas del sur de California han sufrido fuertes marejadas, que causaron inundaciones costeras, daños en la infraestructura y erosión en las playas, lo que motivó la declaración del estado de emergencia en varias comunidades.

El especialista del NWS en Oxnard, Bryan Lewis, declaró a Los Angeles Times que el intenso oleaje podría coincidir el lunes y martes con las mareas altas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones costeras.

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Los efectos del huracán Polo podrían traer humedad tropical al sur de California, dependiendo de las condiciones atmosféricas y de la trayectoria del huracán.

Marie causó daños en Long Beach y Malibu, en el condado de Los Ángeles, así como en Laguna Beach y Dana Point, en el condado de Orange, y en Carlsbad, en el condado de San Diego.

Los residentes de varias comunidades costeras han instalado diques con costales de arena para proteger sus hogares, mientras funcionarios locales y estatales se preparan para la posibilidad de olas más destructivas.

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Uno de los huracanes más poderosos

El huracán Polo se intensificó este martes, en pocas horas, hasta alcanzar la categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 180 millas por hora (290 kilómetros por hora), antes de debilitarse a la categoría 4 la mañana de este miércoles 23 de septiembre.

La agencia Associated Press dijo que los vientos máximos de Polo fueron comparables a los de unas pocas tormentas en el Pacífico oriental en las últimas décadas, incluido el huracán Patricia, cuyos vientos alcanzaron las 215 millas por hora (346 km/h).

Polo es el tercer huracán de categoría 5 de la temporada actual en el Pacífico, después de Genevieve y Lowell.

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El Centro Nacional de Huracanes pronosticó que Polo se mantenga como un huracán mayor durante los próximos días, a medida que gire hacia el noroeste y, finalmente, hacia el oeste-noroeste.

Otro sistema en el Pacífico, Odalys, se intensificó este miércoles hasta convertirse en un huracán de categoría 1, aunque no se esperaba que fuera una amenaza.

El gobernador Gavin Newsom declaró este lunes el estado de emergencia en California ante la previsión de un fenómeno de El Niño potencialmente histórico, para disponer de recursos estatales ante el peligro de tormentas severas, inundaciones costeras y otros peligros relacionados con el clima.

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