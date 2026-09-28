Advertencias de inundación en el sur de California por efectos del huracán Polo

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió este lunes advertencias por inundación costera y alto oleaje para el sur de California por los efectos del huracán Polo, que se desarrolla frente a las costas de México.

Las advertencias del NWS están vigentes desde este lunes hasta las 5;00 p.m. de este martes 29 de septiembre.

El NWS dijo la mañana de este lunes que el huracán Polo se localizaba a 85 millas (140 kilómetros) de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, México, con vientos sostenidos de 115 millas por hora (185 km/h), y se desplazaba a 10 millas por hora (16 km/h) en dirección al noreste.

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Los meteorólogos advirtieron sobre inundaciones costeras, corrientes de resaca peligrosas para la vida durante los próximos días y una erosión significativa de las playas.

El sur de California también puede verse afectado por el huracán Odalys, que perdió intensidad en el Pacífico, pero sus remanentes pueden ocasionar marejadas en la región.

“Las principales preocupaciones del pronóstico a corto plazo son el aumento del oleaje en las playas orientadas al sur y el potencial de inundación costera moderada”, dijo el NWS.

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“Se prevé que los ciclones tropicales frente a la costa de México se mantengan muy al sur del sur de California, pero las marejadas del sur de estas tormentas continuarán afectando las aguas costeras aproximadamente hasta mediados de semana“, añadieron los meteorólogos.

De acuerdo con los pronósticos, el oleaje en las playas orientadas al sur podría alcanzar entre 4 y 7 pies (1.2 y 2.1 metros) hasta el martes. Sin embargo, los especialistas mencionaron que la altura de las olas podría variar alrededor de 2 pies (60 centímetros) por la incertidumbre sobre los huracanes.

Para este lunes y martes, se espera que las mareas altas alcancen su punto máximo, aumentando de manera constante hasta los 7 pies, casi un pie por encima de las mareas astronómicas, debido al fenómeno de El Niño.

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“Como resultado, existe una preocupación significativa por inundaciones costeras en playas vulnerables orientadas al sur, pero la magnitud todavía es incierta”, dijeron los especialistas.

Entre las áreas donde pueden ocurrir las afectaciones están Long Beach, Malibu y Avalon.

Los meteorólogos dijeron que las playas orientadas al sur deben prepararse para inundaciones superficiales por agua de mar en senderos bajos, estacionamientos y carreteras, junto con la posibilidad de una erosión significativa en las playas.

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El NWS indicó que un escenario razonable de peor caso produciría impactos similares a los del huracán Marie, aunque el resultado más probable sería menos severo.

Pese a no tocar tierra, los efectos del huracán Marie, causaron daños significativos en infraestructura y en viviendas de las comunidades de Dana Point, Long Beach y Malibu.

Avalon podría ser más vulnerable porque las marejadas de Polo pueden llegar desde una dirección más al sureste que las de Marie, lo que puede dejar la zona más expuesta, dijo el NWS.

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Se recomendó a los residentes en áreas propensas a inundaciones costeras que se prepararen con sacos de arena, disponibles en estaciones del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

En Long Beach, la División de Seguridad Marítima del Departamento de Bomberos de Long Beach, y del Departamento de Salud Pública de la ciudad, respaldaban los preparativos costeros ante la espera de mareas altas.

Los meteorólogos también mantienen bajo vigilancia a la tormenta tropical Rachel, que adquiere intensidad frente a las costas del sur de México.

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La mañana de este lunes, Rachel se localizaba a 230 millas (370 kilómetros) al sur suroeste de Acapulco, México, con desplazamiento en dirección al oeste-noroeste, a 8 millas por hora (13 km/h).

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