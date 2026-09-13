Nivel del mar en el sur de California podría elevarse por el fenómeno de El Niño

El nivel del mar en el sur de California podría elevarse en las próximas semanas debido a una onda de Kelvin, por los efectos del fenómeno de El Niño, advirtieron especialistas.

Actualmente, una Onda Costera Atrapada (CTW), conocida como de Kelvin, se desplaza a lo largo de la costa de México y va en dirección al sur de California, donde se espera que llegue a principios de octubre.

During this Super El Niño, I’ll be tracking coastally trapped waves (CTWs) as they slither up the coast. Even now a major CTW is poised to enter the Gulf of California!



Expect coastal sea levels to rise by 6-12 inches in the coming weeks!



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Las ondas Kelvin son perturbaciones oceánicas o atmosféricas de gran tamaño, con movimiento lento, que se propagan a lo largo del ecuador o de las costas. No se trata de una ola gigante, sino de un ascenso gradual del nivel del mar ocasionado por masas de agua cálida.

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Es un fenómeno que se origina a gran distancia y que es impulsada como consecuencia de El Niño y del calentamiento que se produce en el Pacífico ecuatorial oriental.

En un estudio, el profesor de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, el Dr. Dillon Amaya, aseguró que, junto con el aumento del nivel del mar, se puede esperar que los efectos de la onda de Kelvin sean duraderos.

“Hay mareas que soplan y que llegan, habrá olas y vientos que moverán el agua; pero cuando el nivel del mar aumenta tanto en una zona tan extensa, se necesitan entre tres y seis meses para que vuelva a la normalidad“, declaró Amaya, en una entrevista con la cadena ABC.

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La onda de Kelvin que se dirige hacia el sur de California ocurre mientras el fenómeno de El Niño se intensifica en el Pacífico.

De acuerdo con los meteorólogos, la combinación de tormentas más intensas con un aumento del nivel del mar podría provocar un otoño e invierno peligrosos para las comunidades del sur de California.

“Estas ondas de Kelvin pueden elevar el nivel del mar entre 6 y 12 pulgadas (15 y 30 centímetros) por encima de su nivel habitual y, obviamente, eso aumentará el riesgo de inundaciones costeras”, agregó el investigador de la Universidad Estatal de Carolina.

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A pesar de que no será una ola perceptible para nadadores ni navegantes, sí puede serlo en caso de que el fenómeno llegue durante una tormenta o marea alta.

Los niveles del mar en las costas de California pueden ser más elevados en la medida en que el fenómeno de El Niño sea más intenso en el océano Pacífico.

De acuerdo con el Dr. Amaya, la onda de Kelvin se localiza actualmente frente a la costa de México, con un desplazamiento hacia el norte de seis millas por hora, por lo que se espera que pueda hacerse presente en las costas de California a principios de octubre.

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Las costas del sur de California se han enfrentado recientemente a condiciones climáticas severas, como los efectos del huracán Marie, que la semana pasada causaron daños a pesar de desarrollarse y disiparse a cientos de millas de distancia en aguas del Pacífico.

Los remanentes del huracán Marie ocasionaron alto oleaje, inundaciones y erosión de las playas que causaron daños en comunidades de las costas de los condados de Los Ángeles, Orange y Ventura.

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