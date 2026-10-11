Long Beach refuerza las medidas ante riesgo de inundaciones costeras por tormenta Rachel

La ciudad de Long Beach intensifica los preparativos ante el pronóstico de que ocurran más embates de la tormenta tropical Rachel, con peligroso oleaje e inundaciones costeras.

Autoridades municipales anunciaron más medidas para intentar contener las marejadas ciclónicas, que han causado destrozos, en particular a lo largo de la península, donde varias casas quedaron inhabitables.

Watch City of Long Beach leaders share an update on the City’s emergency response to Tropical Storm Rachel and efforts to mitigate potential coastal impacts including tidal surges and flooding.https://t.co/ov5vtr6YHT — City of Long Beach (@LongBeachCity) October 11, 2026

Los efectos de la tormenta dañaron el paseo marítimo y varias viviendas en una zona que ya había sido castigada por la erosión costera.

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En conferencia de prensa, los funcionarios de la ciudad de Long Beach informaron de cinco estructuras dañadas, mientras que se espera que las peores condiciones todavía estén por ocurrir, cuando se espera que los remanentes de Rachel lleguen este domingo a tierras continentales.

“No es normal que veamos este tipo de actividad. Solo en esta temporada, este es el tercer huracán en apenas seis semanas”, declaró el alcalde de Long Beach, Rex Richardson, en la conferencia de prensa.

“Tuvimos el huracán Marie durante el Día del Trabajo, al que siguió poco después el huracán Polo, y ahora Rachel trae consigo mareas más altas, más oleaje y erosión que continúa causando daños a las propiedades y a lo largo de nuestra costa“. agregó el alcalde.

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En combinación con la llegada de Rachel, una onda de Kelvin viaja a lo largo de la costa del sur de California, lo que eleva temporalmente entre 6 y 12 pulgadas el nivel del mar, incrementando el peligro para las comunidades costeras por las marejadas ciclónicas de la tormenta tropical.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió la tarde de este viernes una alerta de inundación costera para las playas del condado de Los Ángeles hasta las 3:00 p.m. de este domingo.

Los especialistas advirtieron que es probable que se registren inundaciones oceánicas dañinas en playas vulnerables orientadas al sur, en particular Long Beach y Malibú.

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Además, se emitió un aviso de fuerte oleaje desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. de este domingo, con olas de entre 4 y 7 pies de alto (entre 1.2 y 2.1 metros) previstas, junto con fuertes corrientes de resaca y una importante erosión de la playa.

Hasta este sábado, ocho estructuras de la ciudad de Long Beach han sido marcadas con etiquetas rojas, mientras que una más fue señalada con una etiqueta amarilla.

Richardson explicó que una etiqueta roja indica que no es seguro entrar en una estructura, mientras que una señal amarilla permite al propietario ingresar temporalmente para recuperar sus pertenencias, pero prohíbe la ocupación hasta que se considere que no representa ningún riesgo.

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Se espera que las condiciones puedan empeorar este domingo, ya que las marejadas pueden combinarse con fuertes vientos, lluvia y niveles elevados del agua del océano.

Se distribuyeron 7,600 sacos de arena a los residentes de zonas vulnerables, lo que eleva el total distribuido durante las tres tormentas recientes a aproximadamente 15,000.

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