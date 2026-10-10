Onda submarina avanza a lo largo de la costa del sur de California

Una enorme onda submarina, relacionada con el fenómeno de El Niño, se desplaza hacia el norte a lo largo de la costa de California, lo que eleva el nivel del mar, y afecta las inundaciones costeras ya afectadas por los remanentes del huracán Rachel.

Este fenómeno, conocido como onda de Kelvin, puede elevar temporalmente el nivel del mar entre 6 y 12 pulgadas (entre 15 y 30 centímetros), dijo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

A pesar de que la onda de Kelvin no se considera peligrosa, los científicos aseguraron que sus efectos pueden intensificarse al combinarse con mareas altas, fuerte oleaje y marejadas ciclónicas.

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La onda de Kelvin recorre la costa del sur de California cuando la región sufre los embates de los remanentes del huracán Rachel, que desde la noche de este jueves hasta la mañana de este viernes ocasionaron inundaciones costeras en Long Beach y Newport Beach.

¿Qué es la onda de Kelvin?

NOAA Fisheries explicó que, a diferencia de las olas que rompen en las playas, las ondas de Kelvin se trasladan en gran medida bajo la superficie del océano, transportando pulsos de agua caliente a través de grandes distancias.

El fenómeno suele formarse en el Pacífico ecuatorial occidental y viaja hacia el este a lo largo del ecuador antes de desplazarse hacia el norte y el sur, a lo largo de las costas de América.

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Las ondas de Kelvin pueden viajar aproximadamente a una velocidad de 6 millas por hora, y cubrir unas 150 millas en un día.

A su paso, pueden elevar temporalmente el nivel del mar, además de aumentar la temperatura del océano y empujar el agua más fría y rica en nutrientes a mayor profundidad.

En el sur de California, los efectos pueden ser de alto riesgo, ya que las comunidades están enfrentando condiciones peligrosas por los remanentes del huracán Rachel, con alto oleaje y marejadas ciclónicas.

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Las intensas olas causaron daños en el paseo marítimo de la península de Long Beach, provocando destrozos en viviendas y en la infraestructura de la ciudad.

En Newport Beach, se declaró el estado de emergencia local por las inundaciones en la península de Balboa, que dejaron varios automóviles varados por el agua y causaron daños en negocios y viviendas.

Se espera que los efectos de Rachel, que llega este domingo al sur de California como una subtormenta tropical, continúen hasta este martes 13 de octubre.

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