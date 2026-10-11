Paseo marítimo de Long Beach queda seriamente dañado por la tormenta Rachel

El paseo marítimo, un sitio histórico de la ciudad de Long Beach, quedó seriamente dañado por el alto oleaje provocado por la tormenta tropical Rachel, cuyos efectos más intensos se esperaban para este domingo 11 de octubre en el sur de California.

Durante el fin de semana, Long Beach ha sido golpeada por las inclemencias del clima, con inundaciones, marejadas ciclónicas y corrientes de resaca, tras la combinación de la tormenta tropical con una onda de Kelvin, que viaja a través de la costa elevando temporalmente el nivel del mar.

Ocho viviendas localizadas en la península de Long Beach fueron marcadas por funcionarios municipales con etiquetas rojas después de que estos consideraron que habían quedado inhabitables, mientras que una estructura más fue señalada con una etiqueta amarilla.

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La historia del paseo marítimo de Long Beach, ubicado en el área de la península y que separa la Bahía de Alamitos del océano Pacífico, se remonta a 1902, y su construcción con madera se realizó en 1925. Desde sus primeros años, el lugar se convirtió en una atracción para los turistas.

El oleaje intenso rompió el muro a lo largo de lo que quedaba del paseo marítimo antes de que subiera la marea la noche de este sábado. Desde la tarde, las afectaciones causadas por el oleaje dejaron daños que hicieron que la zona se declarara inaccesible, por lo que se colocó un cartel de “Prohibido el paso”.

La marea alta y el oleaje afectaron el sitio histórico de Long Beach. Crédito: William Liang | AP

Las olas golpearon las tablas del paseo marítimo, rompiéndolas y arrancándolas de su sitio. Trabajadores hicieron el intento de reforzar la zona antes de la llegada de la siguiente marea alta.

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“Es desgarrador ver cuánto se ha visto afectado por el oleaje, las mareas altas y todo lo demás. Es decir, la gente está perdiendo sus casas“, declaró Stacey Sniezak, una residente que ha vivido durante 45 años en 65th Street, cerca de una de las ocho casas afectadas por las marejadas ciclónicas.

“Es imposible solucionarlo a estas alturas, y no sé cómo van a hacerlo”, agregó Sniezak, en una entrevista con la cadena ABC.

Se espera que las afectaciones por la tormenta tropical Rachel continúen, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por inundaciones costeras vigente hasta la tarde de este domingo 11 de octubre.

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Además, está vigente una orden de evacuación obligatoria para los residentes de las calles 64 y 65 a lo largo del paseo marítimo.

El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, informó que se ha restringido el acceso vehicular al área de la península, permitiendo la entrada únicamente a sus residentes.

“Recomendamos a todos los demás evitar la península durante todo el fin de semana para que nuestros equipos municipales puedan acceder a ella y realizar este trabajo crucial de la mejor manera posible”, agregó Richardson.

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El Departamento de Bomberos de Long Beach (LBFD) instaló un mando móvil para monitorear posibles puntos de la ciudad que pudieran ser afectados por inundación costera.

“Nos enfrentamos a una marea alta sin precedentes, que podría alcanzar entre 7.8 y 8 pies (2.4 metros) de altura, lo cual es significativo para esta zona”, expresó el subjefe del LBFD, Jake Heflin.

Ante la preocupación por las inundaciones costeras, las autoridades municipales han distribuido cerca de 7,600 sacos de arena entre los residentes para proteger sus propiedades.

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Los funcionarios de la ciudad de Long Beach instaron a los vecinos a prepararse ante las condiciones de marea alta durante los próximos días.

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