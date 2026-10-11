Rachel provoca alertas de inundación en el sur de California

Las autoridades emitieron la mañana de este domingo 11 de octubre alertas de inundación repentina en varios condados del sur de California por los efectos de los remanentes de la tormenta tropical Rachel.

Las alertas se emitieron para algunas comunidades de los condados de Orange, Riverside e Imperial, donde existe mayor riesgo de ser afectadas por las lluvias intensas y el alto oleaje.

Radar Loop (Valid 1104 PM):



Scattered light showers currently moving across the area. More substantial rain south and east of LA county is expected to spread into the area through the early morning hours. #CAwx pic.twitter.com/MSFGO0tlmG — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 11, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anunció los avisos aproximadamente a las 4:00 a.m. de este domingo por el peligro de inundaciones repentinas en el sur del condado de Orange, incluyendo San Clemente, Dana Point y San Juan Capistrano, que estuvieron vigentes hasta las 7:00 a.m.

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Se recomendó a los residentes de las zonas vulnerables para que se trasladaran a terrenos más elevados, además de que eviten caminar o conducir en las zonas inundadas.

La alerta estuvo vigente para zonas nororientales de los condados de Riverside e Imperial, en las áreas de Blythe, Palo Verde y Ripley, y se mantuvo vigente hasta las 10:30 a.m. de este domingo.

El NWS informó que, a las 8:09 a.m., se habían registrado entre 0.75 y 1.75 pulgadas de lluvia, con el pronóstico de que pudiera caer hasta media pulgada más.

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Los meteorólogos advirtieron que las inundaciones repentinas representan un riesgo de muerte para las personas y pueden causar afectaciones en carreteras, autopistas, pasos subterráneos y terrenos bajos en las costas.

El NWS emitió las advertencias este domingo, cuando se esperaban en el sur de California las mayores afectaciones por los remanentes de Rachel, a pesar de que han transcurrido varios días con marejadas ciclónicas e inundaciones costeras.

Los especialistas dijeron que la mayoría de las comunidades en la región podrían recibir entre un cuarto de pulgada y una pulgada de agua pluvial hasta este lunes, con acumulaciones mayores posibles en las montañas de San Gabriel.

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Rachel ya causó severos daños en el sur de California, sobre todo en Long Beach, Newport Beach y Malibu, donde el fuerte oleaje y la marea alta dañaron viviendas y causaron inundaciones, que provocaron la necesidad de tomar medidas de emergencia.

En Newport Beach, los funcionarios municipales declararon el estado de emergencia local. Entre las medidas se incluyó el cierre indefinido de los muelles de Newport y Balboa, así como de la zona conocida como The Wedge.

En la costa del condado de Los Ángeles se mantuvo vigente una alerta por inundaciones costeras hasta las 3:00 p.m. de este domingo.

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Se prevé que las condiciones de temperaturas cálidas y secas regresen a finales de esta semana en el sur de California.

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