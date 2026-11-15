Christian Nodal y Ángela Aguilar celebraron 6 años de “Dime cómo quieres”

Para celebrar por todo lo alto el sexto aniversario de “Dime cómo quieres“, el exitoso tema que unió por primera vez sus talentos en noviembre de 2020, Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron a sus fans al publicar un tierno video interpretando la canción en versión acústica.

A través de sus cuentas de Instagram, los exponentes de la música regional mexicana se dejaron ver sentados frente a frente, en un ambiente con poca iluminación y absoluta privacidad. Mientras Nodal acompañaba los acordes con su guitarra, ambos entonaron los versos más recordados del sencillo que, con el paso de los años, trascendió los escenarios para convertirse en el cimiento de su historia de amor.

“Han pasado 6 añitos de ‘Dime Cómo Quieres’. Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría esta canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música”, expresó Nodal en la emotiva dedicatoria que acompañó la publicación. Asimismo, el intérprete agradeció al público por “llevarla tan lejos y guardarla tan cerquita del corazón”.

Por su parte, Ángela Aguilar respondió con un mensaje breve pero contundente que refleja el sólido momento personal que atraviesan: “Gracias por tanto. Por todo. Siempre”.

La grabación concluyó entre muestras mutuas de afecto y un tierno beso que rápidamente se viralizó en plataformas digitales, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la complicidad y el romanticismo de la pareja.

Lanzado originalmente en el año 2020 como parte del álbum “Ayayay!” del sonorense, el sencillo se posicionó instantáneamente en las listas de popularidad. Hoy en día, seis años después y consolidados como uno de los matrimonios más mediáticos del espectáculo, ambos demuestran que la música continúa siendo el eje central de su relación.

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