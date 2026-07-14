Padre de Christian Nodal rompe el silencio: ¿devolverá su nombre artístico al cantante?

Jaime González, papá de Christian Nodal, ha decidido poner punto final a las especulaciones sobre su distanciamiento y batalla legal con el cantante por los derechos de su nombre artístico. Por esta razón, concedió una entrevista a varios medios de comunicación en la que dejó entrever que dicho proceso estaría a punto de llegar a su fin.

De acuerdo con un clip retomado por Despierta América, el exrepresentante de Nodal se encuentra “tranquilo” y alejado de los dimes y diretes, pues “mis abogados se encargan de eso”.

Ante los cuestionamientos sobre una supuesta disputa económica con su hijo, Jaime González aclaró de forma contundente: “Yo siempre he pagado desde que lo hice desde cero, temas de dinero no tenemos. Yo jamás me he quedado con nada que no es mío”.

Aunado a esta declaración, el progenitor del artista explicó que el intérprete de “Botella tras Botella” siempre tuvo conocimiento sobre el alcance de sus beneficios legales: “Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque yo soy el inversionista y soy el creador de la carrera, y Christian siempre ha sabido eso”, comentó frente a la prensa.

Una de las preguntas que no pudo faltar durante el encuentro fue si está dispuesto a regresar a Christian Nodal los derechos de su nombre y su imagen, a lo que el respondió: “Estamos en eso, estamos en pláticas”.

Finalmente, Jaime González desmintió que el proceso legal que vive con su hijo haya comprometido su convivencia. Según su testimonio, el motivo detrás de sus pocos avistamientos juntos son los compromisos laborales de ambos.

“Hablé con él hace dos días (…) Lo que pasa es que yo tengo más proyectos y ya no estoy tan cerca como estábamos al principio. Él está más maduro, no ocupa que lo esté cuidando como cuando estaba más pequeño“, señaló.

En este sentido, lamentó que tanto Christian Nodal como su esposa Ángela Aguilar sean el blanco de críticas por su relación: “Es terrible, a mí no me gusta cómo se está manejando todo este rollo negativo. No se lo merecen. Nadie, ninguna persona se lo merece”, comentó.

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