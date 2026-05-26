Christian Nodal confiesa que Marc Anthony es su guía en los momentos difíciles

Al hablar de su círculo más cercano y de las opiniones que más impacto generan en su vida, el cantante Christian Nodal hizo mención del salsero Marc Anthony, a quien se refirió como un “hermano mayor” que lo guía durante las etapas complejas de su carrera y vida privada.

De acuerdo con el testimonio del intérprete de regional mexicano, su amor por la música no es el único lazo que lo une al boricua. Y es que desde su mudanza a Estados Unidos, este le ha compartido su experiencia, consejos y acompañamiento en los momentos más duros de su vida.

“Tiene el corazón abierto para las personas que él ama y tiene muchos años de carrera. Le han pasado muchas cosas en la vida y es una persona de la que yo digo, si voy a tomar consejo, va a ser de este cabr*n“, expresó durante su paso por el podcast “¿Qué es la música?”, conducido por Javier Paniagua.

Christian Nodal indicó que los consejos de Marc Anthony no se limitan al plano profesional: “Yo a él lo veo como mi hermano mayor”, sentenció y agregó: “Él ha atravesado por muchas cuestiones y, desde el lado espiritual, desde el lado musical, siempre que nos sentamos a hablar, me llevo muchas cosas de él”.

Sin hacer mención de qué situaciones personales le ha ayudado a sobrellevar, afirmó que su apoyo no está condicionado ni escatima en tiempo: “Siempre me ayuda, es un regulador en mi vida personal. Siempre que estoy mal, que llego a estar mal, le hablo a él o le escribo: ‘Compadrito, ¿cómo está para hablar?'”, contó.

En este sentido, añadió que una de las cualidades que lo hace buscar el acompañamiento de Marc Anthony es su energía: “Es una de esas almas que no sabes por qué, pero él entra a la habitación y ya te comparte esa energía”, precisó.

Además de su complicidad con el puertorriqueño, Christian Nodal se sinceró sobre sus planes a futuro en el ámbito profesional, sorprendiendo a más de uno al confesar que no descarta la posibilidad de explorar su faceta como actor y llegar a las pantallas: “Me gustaría mucho actuar, me gustaría mucho dirigir una película o por lo menos escribir una película”, detalló.

“Yo voy viendo todo como por pasos, ¿no? Tengo que tener bien organizado todo lo de mi álbum. Una vez esté el álbum fuera y demás, creo que ya tengo la posibilidad de ver cuáles panoramas hay”, finalizó durante la charla.

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