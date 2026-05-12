Christian Nodal se habría reencontrado con Inti pese a restricciones legales, según reportes

Reportes del periodista Javier Ceriani aseguran que Christian Nodal y su hija Inti protagonizaron un inesperado reencuentro en Houston, Texas durante la visita de Cazzu a Estados Unidos con motivo de su gira “Latinaje”.

De acuerdo con lo dicho por el argentino en una transmisión en vivo desde su programa de YouTube, el cantante se habría presentado de forma inesperada en el hotel donde se hospeda ‘La Jefa’ y exigido ver a la pequeña.

Además, reporta que pese a no contar con respaldo legal para la visita, la rapera permitió la convivencia tras meses de distanciamiento. “Nodal se apareció en el lobby del hotel de Cazzu y quiso ver a Inti”, declaró el comunicador.

“Estoy en condiciones de confirmar que Julieta Cazzu dejó pasar a Christian a la habitación para que vea a su hija Inti”, indicó Javier Ceriani.

Sobre la convivencia, se detalló que esta se extendió durante aproximadamente dos horas y bajo la supervisión de la cantautora en todo momento. “Compartió con la niña. Fue todo tranquilo, no hubo mucha conversación ni mucha agresión. Y finalmente Nodal se tuvo que ir porque no estuvo a solas con la niña, estuvo con Julieta”, destacó.

Asimismo, se aclaró que si bien la expareja tuvo contacto durante la visita, ambos evitaron abordar temas judiciales en relación a la demanda activa que Nodal mantiene contra Cazzu.

La presunta visita de Christian Nodal a la pequeña Inti habría tenido lugar luego de que el sonorense y su equipo de abogados no obtuvieron una autorización de la mediadora en Argentina para que el cantante viajara con la niña por unos días.

El periodista precisó que Christian Nodal solicitó una convivencia de tres días completos con su Inti para poder viajar a Disney, sin la compañía de su madre.

A pesar de la atención mediática que los reportes generaron, el intérprete de “Botella tras botella” y su equipo de abogados no han confirmado la visita ni han emitido comentarios al respecto.

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