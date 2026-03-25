Revelan foto inédita de Christian Nodal y Cazzu, capturada meses antes de su separación

Cazzu y Christian Nodal vuelven a ser tendencia en redes sociales tras la difusión de una fotografía nunca antes vista en la que aparecen desde una ceremonia religiosa, muy sonrientes, algunos meses antes de hacer pública su separación.

La imagen, viralizada apenas este mes de marzo, fue compartida en redes sociales por el sacerdote Jesús Yovani y se remonta a febrero de 2024. Según los reportes iniciales, esta pertenece a la ocasión en la que los famosos participaron como padrinos de bautizo de uno de los hijos del productor y fotógrafo Abelardo Bábez, quien hasta la fecha es amigo del sonorense.

Para la ocasión, Cazzu utilizó un vestido ceñido y de cuello alto en color verde, con zapatillas de la casa de moda Gucci, mientras que Christian Nodal aparece con camisa, saco blanco, jeans y unas botas vaqueras.

Los famosos posan codo a codo con el sacerdote Jesús Yovani desde el interior de la iglesia ubicada en México, mientras el intérprete de “Botella tras botella” carga en brazos a su ahijado.

@riquelmi.com recuerdo que subió el padre el día que nodal . cazzu fueron padrinos ♬ Cazzualidades – Christian Nodal

Es importante mencionar que en su momento circuló un video de la ceremonia que dejó ver a Nodal y Cazzu en la pila bautismal. En un principio, este avistamiento hizo pensar que se trataba del bautizo de su hija en común, Inti, quien para ese entonces tenía cinco meses de nacida.

Pese a las especulaciones, la pareja se mantuvo al margen de emitir declaraciones con respecto al tema, especialmente luego de que se sumara a la conversación el rumor de una supuesta boda para poder llevar a cabo el papel de “padrinos” en la religión católica.

Christian Nodal y Cazzu protagonizaron un romance marcado por la polémica tras la sonada ruptura del sonorense con Belinda. Sin embargo, en 2023 confirmaron estar a la espera de su primer bebé juntos, la pequeña Inti.

Su historia de amor llegó a su fin en mayo de 2024, así lo confirmó el propio Nodal en un comunicado difundido desde su cuenta de Instagram: “Julieta y yo hemos decidido ir por caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuo permanecen fuertes, especialmente en nuestro compromiso de ser los mejores padres para Inti”, señaló en su momento.

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