Revelan que Nodal y Ángela Aguilar se casarían en mayo, a pesar de las polémicas

Aunque hace unas semanas Christian Nodal confirmó que la boda religiosa con Ángela Aguilar quedaba postergada, un nuevo reporte afirma que los dos estarían más cerca del altar. De acuerdo a la periodista Flor Rubio, durante el programa “Venga la Alegría”, los dos están preparándose para su matrimonio este mes de mayo.

“Sí viene la boda y es el mes de mayo”, dijo Rubio en el programa de televisión. Además, detalló que la información proviene de una cuenta privada de fans de Ángela Aguilar que suele manejar datos verídicos.

Otro dato que reveló Rubio es que esta celebración no sería tan grande, más bien están pensando en un encuentro más íntimo por temas de seguridad.

“Igual no va a ser la gran fiesta que tenían planeada por cuestión de seguridad, pero al parecer viene boda“, dijo la periodista.

La decisión de reducir el evento respondería a la delicada situación de inseguridad que afecta a la región. Cabe recordar que en febrero de 2026 se registró un tiroteo cerca del rancho de Pepe Aguilar, lo que habría obligado a los novios a replantear la logística de su enlace religioso.

La pareja se casó por el civil el 24 de julio de 2024, después de intensos rumores y críticas, ya que Christian Nodal recien había terminado su relación con Cazzu.

Rumores de separación

En los últimos días, los rumores de separación han marcado a la pareja, después de que el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmara que están pasando una fuerte crisis matrimonial.

En su intervención, Infante destacó que en este momento, el intérprete de “De los besos que te di”, estaba enfrentando problemas con su disquera y sus padres, lo que habría derivado en tensiones entre ambos.

Sumado a esto, Nodal fue criticado por sus seguidores después del estreno del video musical “Vals”, debido al parecido de la modelo con Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija Inti. Después la modelo salió a aclarar que había sido engañada y que le prometieron que no sería la protagonista del videoclip. Incluso, mencionó que el equipo de Nodal no había completado el pago por su trabajo.

De momento, ninguno de los dos cantantes ha confirmado ni ha insinuado nada sobre su enlace religioso.

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