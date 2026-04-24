Kunno frena rumores de ruptura entre Christian Nodal y Ángela Aguilar tras viaje juntos

Luego de semanas de especulaciones sobre el futuro del matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, Kunno ha desestimado la idea de una separación tras dejarse ver en compañía de la pareja desde un avión privado.

Por medio de sus historias de Instagram y TikTok, el exparticipante de “La Casa de los Famosos” compartió dos fotografías con las que disipó cualquier rastro de especulaciones. La primera de ellas dejó ver a los enamorados posando frente al atardecer desde lo que parece ser una pista de aterrizaje. Dicha postal fue acompañada con el texto: “Mis papis”.

En la segunda imagen, Kunno se suma a los dos cantantes en un abrazo dentro de un jet privado. El creador de contenido acompañó este retrato con un texto en el que hizo alusión a quienes lo tachan de “inoportunar” a Nodal y Ángela: “Felices los 3”, expresó con humor.

El influencer no es el único amigo cercano de la pareja que ha salido a desmentir las aseveraciones sobre una supuesta ruptura. El conductor de “Despierta América”, Jomari Goyso, aseguró que la relación se mantiene más estable que nunca durante una reciente transmisión del matutino.

“El fin de semana hablé con ellos, están en su casa felices. Eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también. Eso yo lo viví”, detalló ante las cámaras. “Yo el viernes hablé con ellos y el sábado hice FaceTime. Estaban en casa felices y no me voy a vivir con ellos porque todavía no tienen caballos”, bromeó.

Las declaraciones de Javier Ceriani que desataron los rumores de crisis matrimonial entre Nodal y Ángela Aguilar

El matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar se volvió el blanco de especulaciones hace algunos días, cuando el periodista Javier Ceriani acusó al intérprete mexicano en su canal de YouTube de haber sido infiel a su esposa.

“La amante de Cristian Nodal es dominicana, no vive en República Dominicana, vive en Miami en el edificio Mint”, dijo el comunicador haciendo referencia al supuesto lugar donde ocurrirían los encuentros. “Los padres ya lo saben, Cazzu también ya lo sabe”.

Según los reportes del argentino, la respuesta de Ángela ante la noticia habría sido abandonar la casa que compartía con su esposo para mudarse temporalmente con sus papás. Sin embargo, este señalamiento queda descartado tras los recientes avistamientos públicos de la pareja.

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