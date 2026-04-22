Jomari Goyso desmiente rumores de separación entre Nodal y Ángela Aguilar

En medio de las especulaciones que rodean a Christian Nodal y Ángela Aguilar sobre una supuesta separación por infidelidad, el conductor y amigo de la pareja Jomari Goyso salió a desmentir los rumores de crisis matrimonial y aseguró que la relación se mantiene más estable que nunca.

La revelación sobre el estatus actual de la pareja se dio durante la transmisión del matutino “Despierta América”, cuando los conductores del show abordaban las noticias más comentadas de las redes sociales.

De acuerdo con el testimonio de Jomari Goyso, Christian Nodal y Ángela Aguilar se mantienen unidos y ajenos al qué dirán. “El fin de semana hablé con ellos, están en su casa felices. Eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también. Eso yo lo viví”, detalló.

En este sentido, confesó que ha podido ser testigo de su dinámica de pareja gracias a la gran amistad y convivencia que mantiene con la familia Aguilar. Incluso, bromeó sobre la posibilidad de convertirse en un “miembro permanente” de su familia.

“Yo el viernes hablé con ellos y el sábado hice FaceTime. Estaban en casa felices y no me voy a vivir con ellos porque todavía no tienen caballos. Y le dije a Ángela: ‘El sábado me cambio a Yomari Aguilar Nodal cuando estén los caballos allá y me quedo a vivir'”, comentó.

Además de pronunciarse sobre la ola de rumores que rodea a la pareja de cantantes, Goyso reflexionó sobre la exposición mediática que los rodea por ser figuras públicas y apoyó su decisión de mantenerse alejados de las redes sociales aún cuando se encuentran “en el ojo del huracán”.

“Es que es como que hay una era en la que es importante desconectarse porque todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera. Y, obviamente, se apoyan en una trayectoria de sus vidas”, señaló.

Así iniciaron los rumores de separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

El nombre de Christian Nodal y Ángela Aguilar se colocó en el centro de la polémica hace algunos días como resultado de las declaraciones del periodista Javier Ceriani. En su canal de YouTube, el argentino acusó al intérprete mexicano de haber sido infiel con una mujer dominicana.

“La amante de Cristian Nodal es dominicana, no vive en República Dominicana, vive en Miami en el edificio Mint”, dijo el comunicador haciendo referencia al supuesto lugar donde ocurrirían los encuentros. “Los padres ya lo saben, Cazzu también ya lo sabe”.

En su reporte, Ceriani destacó que, como resultado de este hecho, Ángela habría abandonado la casa que compartía con su esposo para mudarse temporalmente con sus papás.

Pese a la atención mediática que generaron estas declaraciones, los involucrados no se han pronunciado al respecto de forma directa.

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