Jomari Goyso se sincera sobre su cirugías y revela si ya se hizo retoques en la cara

El presentador español Jomari Goyso, de 43 años y quien forma parte de ‘Despierta América’, se sinceró en la emisión de Univision sobre los arreglos estéticos que se ha hecho a lo largo de su vida, luego de que existieran rumores sobre los supuestos retoques que se habría hecho.

El fashionista habló sobre este tema en una conversación que tuvo en el morning show de Univision con Jessica Rodríguez y con Francisca, quienes le insinuaron que él era como Anitta y que se había hecho diversos arreglos estéticos a lo largo de su vida

“Me acabo de dar cuenta que tú eres como nuestra Anitta. A Anitta que le gusta hacerse muchas cosas. Le gusta hacerse cositas y lo dice”, le dijo Jessica Rodríguez.

Sus comentarios provocaron la reacción del excolaborador de ‘El Gordo y La Flaca’, quien señaló que él solo se ha hecho un arreglito y fue en sus años de juventud.

“Lo he contado en mi libro. Me hice la lipo. Yo con 18 años, el día de mi cumpleaños, estaba metido en un quirófano porque no quería que mi familia se enterara que me iba a eso y el día de mi cumpleaños mi regalo fue firmarle al doctor: ‘Hazme la lipo’. Fue un desastre eso, pero yo lo he contado”, detalló Jomari.

A continuación detalló que, contrario a la cantante brasileña con la que lo compararon, él no se ha hecho ningún retoque en la cara, al asegurar que todo lo que tiene es natural.

“Yo no me he hecho cirugías en la cara. La carita, esto es Dios”, compartió el presentador español al aire orgulloso de su belleza.

Los comentarios de Jomari fueron confirmados por sus seguidores, quienes aseguraron que él no necesita de retoque estético alguno para lucir espectacular.

“Dios qué hermoso te hizo 😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥”, “Es bello no necesita nada en su linda cara”, “Jomari tiene un rostro bello”, le dijeron algunos, mientras que otros tantos aseguraron que sí se ha inyectado bótox y se ha hecho otros arreglos.

Sigue leyendo: