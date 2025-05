Jomari Goyso niega que Ángela Aguilar esté en contra de que Christian Nodal conviva con Inti

El fashionista Jomari Goyso, quien forma parte del equipo de presentadores de ‘Despierta América’ y es muy cercano a Ángela Aguilar, se sinceró en la emisión de Univision sobre la reciente visita que Inti, la hija de Christian Nodal, hizo a México en compañía de Cazzu.

Aunque suele ser muy cuidadoso con todo lo que cuenta sobre la hija de Pepe Aguilar, el presentador español negó, de forma categórica, que la joven esté en contra de que Nodal pase tiempo con su única hija.

“Yo te lo aseguro que Ángela nunca ha puesto ningún impedimento para que Nodal esté con la niña. Hay muchas cosas más que han hecho para que sea posible, pero igual que ellos lo cuenten cuando lo tengan que contar, Nodal es una persona a la que no le gusta hacer pública su vida privada, él es muy privado”, contó Jomari al ser cuestionado sobre el tema en ‘Sin Rollo’, una de las secciones con las que cuenta el morning show de Univision.

A pesar de que sí se animó a hablar de ese tema, el conductor ibérico se negó a ahondar en detalles sobre si Ángela ya conoce o no a la hija de su pareja, pues asegura que él no es la persona indicada para hablar del tema.

“Cuando os sentéis con Ángela, nos sentemos con Ángela le preguntamos”, respondió Jomari sobre ese tema, quien aseguró que, seguramente, no han salido a la luz todas las veces en que Nodal ha visto a su hija.

Hay que recordar que en el reciente reencuentro entre padre e hija, y ocurrido en Ciudad de México, solo estuvo Christian Nodal, pues Ángela en ese momento se encontraba en California cumpliendo con sus compromisos profesionales, por lo que no pudo acompañar a su esposo en la reciente convivencia que tuvieron, pero Jomari ya dejó en claro que ella no tiene ningún problema en que su pareja pase tiempo con Inti.

Los dichos de Jomari fueron reforzados por Bis La Médium y sus cartas, quien en la citada sección aseguró que Ángela es feliz haciendo feliz a su pareja, por lo que jamás se opondrá a ese tipo de encuentros.

“Las cartas muestran que Ángela no tiene nada en contra de la niña en este momento. No tiren más leña al fuego. Él está feliz con que él esté con la niña y no hay ninguna pelea porque él esté con la niña. Ángela vive, exactamente, para Nodal. No da un paso sin Nodal, ella va a querer siempre Nodal esté más feliz hasta que ella”, concluyó la médium.

