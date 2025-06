Jomari Goyso tiene encontronazo con compañera de ‘Despierta América’: “Saca lo peor de mí”

El miércoles se vivieron momentos de mucha tensión en ’Sin Rollo’, una de las secciones con las que cuenta ‘Despierta América’, el morning show de Univision, luego de que Jomari Goyso y Astrid Rivera chocaran por tener puntos de vista opuestos con respecto a la polémica de Alejandro Sanz e Ivet Playà, una fan que alzó la voz por lo que tuvo con el intérprete español en el pasado y tras lo cual se sintió utilizada.

Si bien el cantante aseguró que el actuar de la joven es producto de que él se negó a entrar a un negocio familiar que le ofreció en mayo pasado, Astrid y Jomari tuvieron un acalorado debate sobre este tema y la interacción de un adulto con una menor de edad.

Mientras el fashionista español no ve nada de malo en la relación que Sanz tenía con la joven, quien aún era menor de edad cuando se puso en contacto con él, Astrid salió en defensa de la joven y no se quedó callada.

La presentadora aseguró que Sanz, quien en ese entonces seguía casado con Raquel Perera, no tenía derecho alguno de intercambiar mensajes con una fan menor de edad, tal y como terminó sucediendo.

“Un hombre de 46 años escribiéndole a una niña de 16, es incorrecto, es horrible, no tiene por qué hacerlo”, defendió la periodista mexicana.

Su postura no fue respaldada por Jomari, quien no ve nada de malo en que una celebridad intercambie mensajes con sus fans y más si es una red social y de forma pública, tal y como pasó en este caso.

“Lo estás sacando de contexto, completamente. Si yo estoy en mi casa y escucho: ‘Un hombre de 50 años le escribe a una niña’”, alcanzó a decir el fashionista español antes de ser interrumpido por su compañera, quien no daba crédito a lo que estaba diciendo.

“Tú tienes 43 años… ¿le escribirías a un muchachito de 13 años en las redes sociales, aunque sean corazones? ¿Tú le escribirías?”, cuestionó Astrid a su compañero.

Los cuestionamientos, y los señalamientos de los que fue objeto, no hicieron cambiar de parecer a Jomari, quien, fiel a su costumbre, mantuvo su postura a pesar de tener a toda la mesa de debate en su contra.

“Respira. Si a a mí una persona en redes sociales me escribe: ‘¡Ay, I love you, Jomari’, no pasa nada, es que lo estás sacando de contexto. Son públicos los mensajes. Quieres hacerlo como el hombre que le daba caramelitos por la mañana y le decía: ‘Ven un día a mi casa a comer caramelos’. No es el caso. Es que agobia, saca lo peor de mí”, dijo entre gritos Jomari.

El debate, que poco a poco fue subiendo de tono, llegó a su fin cuando Jessica Rodríguez intervino para buscar calmar un poco la tormenta que se desató por las posturas contrarias de los protagonistas.

Hay que recordar que Ivet acusó a Alejandro Sanz de abuso de poder, por medio de un video que subió a sus redes sociales, en donde brindó mayores detalles del tipo de relación que existió entre ellos, la cual, según sus palabras, implicó cuestiones sexuales y el intercambio de conversaciones subidas de tono entre ellos.

